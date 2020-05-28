Сын фронтовика доктор Рошаль: Приедут ли главы других государств, для меня не имеет никакого значения, так как это праздник наш

- Леонид Михайлович, вы - сын ветерана Великой Отечественной, ваш отец прошёл всю войну. Как вам решение Владимира Путина провести 24 июня парад Победы?

- Я думаю, что это будет хороший праздник. Он нужен, этот парад Победы.

Несмотря на то, что у нас от пандемии короны прошло немного времени, думаю, что он пройдет без ущерба для тех, кто участвует в этом параде. Надеюсь, армия позаботится об этом.

Это - великий праздник. И он должен быть отмечен, как полагается.

- Надо ли нам сильно расстраиваться, что там кто-то не приедет из глав государств? Это же наше, семейное торжество должно быть?

- Приедут или не приедут главы других государств, для меня не имеет никакого значения, так как это праздник наш.

Для меня главное, что это - праздник российского народа.

Это наш праздник. И мы будем его отмечать вне зависимости от того, приедут или не приедут зарубежные гости. Для меня это все очень вторично.

Леонид Рошаль, сын фронтовика - о параде Победы: “Приедут или не приедут главы других государств, для меня не имеет никакого значения, так как это праздник наш» 00:00 00:00

- И будет, конечно же, «Бессмертный полк», спустя месяц после парада Победы – 26 июля - вы пойдете в этом строю!

- Я каждый год участвую в шествии «Бессмертного полка», и в первом марше принимал участие, и брал портрет своего папы, полковника, со всеми орденами. И гордился, как и каждый другой наш гражданин, гордился участниками войны. Отец прошел финскую войну, отец прошел Великую Отечественную и очень честно Родине служил.

- Я о чем подумал... Вот у нас обычно как бывает – отметили праздник Победы, погуляли - и потом захлестнули какие-то другие дела, заботы… А сейчас, видите, вот мы празднуем юбилей, и это как-то растянулось на несколько месяцев… Может, в этом тоже есть какой-то положительный момент?

- Давайте, мы можем растягивать и в будущем эти праздники на месяц, на два – я не возражаю,

Но - без пандемии.

- Согласен. Спасибо вам огромное.

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