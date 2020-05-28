2020-05-28T08:55:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 28 мая 2020: от инфекции скончались больше 100 тысяч человек

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 28 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 28 мая 2020: число заболевших почти достигло 1,7 миллионаКоронавирус в США, последние новости на 28 мая 2020: число заболевших почти достигло 1,7 миллионаФото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в США на 28 мая 2020 года таковы: 1 699 933 заболевших, из которых 100 442 скончались, 391 508 - выздоровели.

В штатах уже открываются кафе, рестораны, бары, кофейни, салоны красоты, фитнес-клубы, магазины с непродовольственными товарами, торговые центры. Из-за пандемии без работы остались более 30 миллионов американцев, так что страна начала выход из карантина. Конечно, американцы обязаны соблюдать меры безопасности: в группы не собираться, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Владельцы заведений общепита идут на всяческие уловки, чтобы посетители не нарушали дистанцию. Так, в одном из кафе штатов за столик посадили огромных кукол, которые не дают посетителю занять место, тем самым сохраняя между ним и другими гостями дистанцию. А в другом кафе придумали кое-что поинтереснее – гостям выдают автомобильные кабины, и они физически не могут подойти к кому-либо ближе, чем на два метра.

На текущий момент ученые штатов до сих пор разрабатывают вакцину от «чумы 21 века». И уже есть достижения! Так, в Калифорнии создали лекарственный препарат, в основе которого антитело, которое не дает вирусу прицепляться к здоровым клеткам. Правда, пока что испытания на людях не проводились.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 28 мая 2020 года, в субботу 150 аппаратов ИВЛ из штатов отправят в Россию. Напомним, что первую партию из 50 аппаратов доставили в РФ еще 21 мая.

В Нью-Йорке подготовили не менее 10 рефрижераторов под жертв COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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