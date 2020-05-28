2020-05-28T10:55:15+03:00
Происшествия

Авиасторитель трижды ударил ножом прохожего, защищая бутылку водки

Просьба поделиться спиртным закончилась для москвича реанимацией
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Все случилось в районе Свиблово, недалеко от метро Ботанический сад. В один из погожих майских дней по улице прогуливался подвыпивший 39-летний москвич Сергей П.* Мужчина вяло передвигал хмельные ноги, как вдруг заметил в руках у случайного прохожего бутылку водки. Жизненные силы внезапно вернулись к Сергею, и он направился прямиком к незнакомцу, буквально требуя поделиться с ним заветной алкогольной жидкостью. Незнакомец, как позже выяснится, ведущий специалист опытно-конструкторского бюро по разработке авиационной техники, такого внимания к своим покупкам не оценил и вежливо попросил пьяницу убираться восвояси.

Призыв услышан не был, между мужчинами возникла словесная перепалка. «Жадный москвич» все никак не хотел делиться с забулдыгой своей водкой. Раздосадованный Сергей бросился в драку, в ходе которой достал нож и трижды ударил им Сергея в живот. Мужчина попятился и упал, а его случайный знакомый поспешил скрыться с места преступления.

«Раненный Сергей смог доковылять до КПП одного из жилых комплексов, где попросил сотрудников о помощи. Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали мужчину в реанимацию с диагнозом: проникающее колото-резаное ранение брюшной полости, без повреждения внутренних органов. Колото-резаное ранение подвздошной области слева, левого бедра. В настоящее время мужчина не контактен, опросить его не представляется возможным, пока состояние здоровья не стабилизируется», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Оперативники сразу же изъяли записи с камер наблюдения, на которые попала кровавая драка. По записи удалось установить и по горячим следам задержать неизвестного, ударившего ножом пьяного мужчину. Им оказался 39-летний ведущий специалист опытно-конструкторского бюро по разработке авиационной техники Иван С.* Мужчину взяли ранним утром в его квартире на улице Декабристов. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

*имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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