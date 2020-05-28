Первые в России соревнования по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна отмечены премией

Хотя сейчас почти весь спорт ушел на вынужденную изоляцию - добрые дела не знают карантина. Московские открытые соревнования по мини-футболу среди команд людей с синдромом Дауна стали «серебряным» призёром премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards 2020. Соревнования вошли в тройку победителей в номинации «Социальные проекты».

Эти соревнования прошли в ноябре 2019 года и стали первыми подобными в стране. Их провел Благотворительный фонд «Синдром любви» совместно с Департаментом спорта города Москвы.

В турнире приняли участие 13 команд людей с синдромом Дауна из 10 городов: Москвы, Мытищ, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Уфы, Красноярска, Воронежа, Рязани и Коврова. Соревнования прошли в спортивном клубе «Новая Лига» при поддержке Фонда президентских грантов, социальной программы FIFA Foundation, крупнейших триатлонных соревнований IRONSTAR и благотворительного фонда «Обнаженные сердца».

Московские открытые соревнования по мини-футболу среди команд людей с синдромом Дауна стали «серебряным» призёром премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards 2020 Фото: БФ «Синдром любви»

Организаторы отмечают, что проведение футбольных соревнований – большой шаг на пути к полноценной жизни людей с синдромом Дауна в нашем обществе.

- Мы прошли большой путь от волонтёрской инициативы специалиста по адаптивному спорту Александра Сергеевича Махова до проведения первых в стране масштабных соревнований федерального значения. Нам удалось не только справиться с предубеждением относительно способности людей с синдромом Дауна к командным видам спорта, но и показать, что они готовы играть, тренироваться и выступать на соревнованиях. Награда, полученная от экспертов спортивной индустрии, свидетельствует о том, что проект вышел на новый уровень, а отзывы родителей и тренеров – что футбол для детей с синдромом Дауна должен жить и продолжать развиваться, – считает Юлия Лавричева, генеральный директор Благотворительного фонда поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви».