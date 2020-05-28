Евгений Ловчев: «После скандала в Италии мы с Юрой Лозой собрали новую футбольную команду»

Звезда «Спартака» 70-х Евгений Ловчев - человек, конечно, гиперактивный. Был ярким на поле, сохранил эту яркость и после завершения карьеры. Сейчас Ловчева знают, как телеэксперта. При этом в начале 2000-х он успешно тренировал мини-футбольный «Спартак», выиграв с командой чемпионат и Кубок страны. А в 90-е хорошо покатался в качестве тренера по стране с командами артистов. Об этом периоде мы с мастером и поговорили.

Первая команда называлась «Старко», артисты организовали ее в 1992-м, а тренером позвали Ловчева.

- Почему именно вас?

- Мы были с ребятами хорошо знакомы. Я когда-то работал на Урале, тренировал команду города Златоуст. (Это было в начале 80-х, - Авт.). И туда приехала Ирина Понаровская и группа «Зодчие». В «Зодчих» тогда играли Юра Лоза и Валера Сюткин. А руководил группой Юрий Давыдов. Он в детстве занимался футболом в детской спортивной школе, был вратарем. И мы с ними там сдружились.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С МУРОМОВА

- Кстати, основателем является не тот, кто рассказывает (речь о Юрии Давыдове, который руководит командой по сей день, - Авт.), а Миша Муромов, - продолжает Евгений Ловчев. - Он встретился когда-то с Тони Ренисом (знаменитый итальянский певец и композитор, - Авт.) и выяснил, что у них в Италии есть команда артистов. Чуть ли не 70 тысяч зрителей было на их матче в Турине с тренерами итальянской высшей лиги. И Миша договорился, чтоб такой матч был. И мы начали готовиться. Он был в мае 1992-го, если не путаю. (Все так, - Авт.).

У итальянцев на поле вышли Джанни Моранди, Риккардо Фольи, Пупо. Наши выставили Михаила Муромова, Вячеслава Малежика, отца и сына Пресняковых, Лозу, Криса Кельми, Сюткина. И «Старко» вполне себе по игре выиграла 3:1. У итальянцев, кстати, единственный гол забил молодой еще тогда Эрос Рамаццоти (весь мир узнал его буквально через пару лет, - Авт.).

- Когда мы с итальянцами сыграли первый матч и поехали на ответную встречу во Флоренцию… У нас тогда очень дружная команда, кстати говоря, была. А за итальянцев играл певец Эрос Рамаццоти (он в детском возрасте занимался в системе римского «Лацио», - Авт.). И там именно, в Италии, начались некие разборки финансовые. И оказалось, что тот, кто руководит «Старко» в чем-то нечистоплотен. И мы тогда - я, Юра Лоза, Слава Малежик - отошли в сторону, организовали новую команду, «Фортуна». В нее пришли новые игроки - Михаил Боярский, Олег Газманов, другие ребята. Мы с Лозой были руководителями этой команды. А потом уже появилась команда «Артист», которую организовал Коля Трубач. (Эта команда сейчас существует, «Фортуны» уже нет, - Авт.). Но там была идея уже другая - чтобы футбол хоть как-то прилично выглядел, они начали вывозить на выставочные матчи и бывших футболистов. Все-таки на днях города им чаще всего приходится играть с местными футболистами, а артисты все-таки в футболе - любители. А так как Коля дружит с Егором Титовым, стали возить бывших «спартаковцев».

ИГРОК НОМЕР 1

- Кто из артистов играл круче всех?

- Ну, тут у меня нет никаких вопросов с кандидатурой. Я все-таки две команды артистов тренировал. Это Сережа Беликов. (Исполнитель популярного в 80-х хита «Снится мне деревня», - Авт.). Он когда-то занимался в юношеских командах «Локомотива». Он был в первом составе, когда «Старко» только начиналось. В нашем первом матче он забил итальянцам три мяча и мы выиграли 3:1.

- На Ютюбе есть записи - в 80-е была у театра «Ленком» собственная футбольная команда. Они привлекали в состав того же Криса Кельми, но на поле выходили и реальные актеры - Абдулов, Янковский, Караченцов и другие. А можете вспомнить, кто из советских актеров прилично играл?

- Коля Караченцов был очень спортивный человек, теннисом занимался. Но сказать, что кто-то из актеров уж очень хорошо играл именно в футбол, не могу, откровенно говоря.

О 90-Х

- Вы знаете, почему еще такие певческие команды организовались? - спрашивает Ловчев. - В 90-е с деньгами не очень хорошо было. Только на какой-нибудь день города местные власти бизнесменов напрягут (чтобы они финансировали, - Авт.). У артистов было сближение именно на том, чтобы вместе поехать и где-то заработать. Но это за счет сборного концерта на стадионе. Сначала футбол, потом концерт. Я вам сейчас расскажу об одной такой поездке. Нас пригласили в Оренбург. Там неделю шел сильный дождь и самолеты особо не летали. Но мы в итоге улетели. И вот мы, значит, играем там, по лужам бегаем. А Слава Малежик у нас всегда заменялся после первого тайма, потому что он начинал концерт - чтобы сразу после финального свистка начался концерт известного артиста. А я же руководитель команды, мне важно, чтобы все говорили, как все здорово. Чтобы нас во второй раз пригласили. И вот в раздевалку в перерыве заходит какая-то журналистка. И к Славе. «Слава, какие вы чувства испытываете, когда играете в дождь?» Я думал, он скажет: «Так здорово, что мы все вместе, артисты, играем в футбол под дождем, как в детстве…». А он ответил: «Знаете, когда я в третий раз забежал по колено в одну и ту же лужу, я подумал: нафиг мне все это надо?»

- Футболисты в этом плане самоотверженнее, чем артисты?

- Ну… Для таких случаев ФК «Артист» и берет с собой ветеранов, поигравших ребят. А то приедут куда-нибудь и начнется: чего вы тут халтурите… Все-таки в провинции против гостей выставляют реальных местных футболистов. Поэтому ветераны должны разбавлять состав и давать результат. Да так и интереснее.

- Обычно в товарищеских матчах играют на крупную ничью - 5:5, 6:6. Артистические команды тоже соблюдают такой паритет?

- Наверное, такое бывает. Если бывшие футболисты видят, что уж слишком сильно обыгрывают местных, могут чуть сбавить обороты. Но это редко. Мы не опускались до этого, мы все-таки играли в футбол… Через эти артистические команды я столько новых друзей приобрел! У меня год назад был юбилей (70 лет, - Авт.) и ко мне приходили Юра Лоза, Коля Трубач, Мша Муромов, Саша Ягья, который поет «Как упоительны в России вечера», и многие другие.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ ВЕТЕРАНЫ?

Не секрет, что ветеранов футбола частенько приглашают на «коммерческие» матчи. Обычно это какие-то «частные» игры - юбилеи уважаемых людей, которым приятно встретиться с кумирами.

- Это для ветеранов хорошее финансовое подспорье?

- Конечно. Особенно для тех, кто играл еще в советское время. Тогда же не было таких контрактов, как в 90-е, не говоря уже о нынешних. Поэтому и сегодня еще ребята - Хидиятуллин, Дасаев, Кечинов и другие - иногда ездят в такие поездки. Поэтому, если приглашают, в том числе в формате матчей за ФК «Артист», многие с удовольствием соглашаются.

- Какие гонорары ветераны получают за такие выезды?

- Это вовсе не космические суммы. Если это выезд по Москве или Подмосковью - 20 тысяч рублей. Если куда-то по стране едут, «полтинник» (50 тысяч, - Авт.) могут заплатить.

Кстати, не так давно Евгений Ловчев стал еще и Ютуб-блогером. На его канале «Ловчев - Правдоруб» регулярно появляются новые видео - Евгений Серафимович рассказывает о тех или иных ярких эпизодах своей бурной игроцкой биографии или высказывает свое мнение по текущим футбольным вопросам.

- Как вы себя чувствуете в новой роли?

- Это меня семья и друзья попросила завести канал. Я пока мало в этом разбираюсь. (Улыбается). Мне говорят: надо какими-то маленькими кусочками рассказывать. А я так не могу. Если я рассказываю о своем конфликте с Бесковым, мне же все подробно нужно объяснить, - почему я ушел в «Динамо», за что меня начали недолюбливать болельщики «Спартака», хотя я 10 лет отдал команде, признавался лучшим игроком страны? Кто-то в комментариях хорошие слова, а кто-то пишет «вонючка». (Смеется). Но большинство людей все-таки приятное пишут. Вот, говорят, что я был лучшим защитником СССР. А я так не считаю. Я играл в одно время с по-настоящему великими игроками - Яшиным, Стрельцовым, Шестерневым. Мы в сборной с ними были. Но я их никогда по имени не называл, только по имени-отчеству. Они для меня были великими, я на цырлах перед ними ходил. При этом они были нормальными людьми, без всякой «звездности». И это в них поражало еще больше.