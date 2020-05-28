Никас Сафронов выпустит маски со своими картинами

Никас Сафронов стал очередным гостем утреннего шоу Арины Шараповой на Радио "Комсомольская правда". Как признался художник, чтобы выйти в эфир в 9 утра, он даже решил не ложиться спать - знаменитый портретист предпочитает работать по ночам, и рано вставать для него проблематично.

За чашечкой кофе речь ожидаемо пошла о главных темах - пандемии коронавируса и карантине.

- Я придерживаюсь карантина. Я не такой халатный в этом отношении и достаточно бережно отношусь к своим братьям - стараюсь, чтобы они все получали продукты, сам хожу в маске, - признался Никас Сафронов. - Более того, сейчас выйдут маски с моими картинами. Арина, я тебе обязательно пришлю. Там будет около 70 разных совершенно смешных защитных масок.

Идея создания самого актуального в этом году аксессуара с оптимистичными рисунками пришла к Сафронову во время посещения детской больницы в родном Ульяновске. На днях художник побывал на малой родине с благотворительной помощью - подарил маленьким пациентам аппарат ИВЛ стоимостью более 2 миллионов рублей.

- Когда ко мне обратился ульяновский благотворительный резервный фонд, я пообещал помочь с этим аппаратом, - рассказал художник в эфире радио "Комсомольская правда". - Но, пообещав, я понял, что это не так легко сделать... Кое-как с трудом нашел через какие-то связи невозможные и все-таки купил его. Врачи, конечно, были очень благодарны - это оказался первый аппарат ИВЛ в детской больнице, и им было важно его иметь. И тогда же заодно я подарил свои маски - врачи мне потом передали, что дети стали улыбаться. Потому что там мордочки животных, собак с высунутыми языками, клоуны… И пациентам это очень нравится, я видел, что это работает. С улыбкой на лице дети быстрее лечатся. Поэтому теперь я буду свои маски отправлять врачам в детские больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не могу молчать»: Никас Сафронов подарил детской больнице аппарат ИВЛ за 2 миллиона рублей

Проверившись на коронавирус, живописец вылетел на свою малую Родину (подробности)

"Поражены 25% легких": Оксана Пушкина рассказала о своей борьбе с коронавирусом

Своей хроникой коронавируса, о котором, по злой иронии судьбы, узнала в день рождения, Пушкина поделилась с Ариной Шараповой в ее утреннем шоу на радио "Комсомольская правда" (подробности).