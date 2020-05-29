Жизнь без гипертонии

Принято считать, что гипертония неизлечима. Так ли это на самом деле? Прежде чем ответить на подобный вопрос, определимся с понятием и что не так с лечением этого недуга.

Гипертоническая болезнь является самым распространенным заболеванием системы кровообращения во всем мире. По данным ВОЗ, около 30% населения земного шара страдают этим недугом. В последние годы отмечается значительное «омоложение» заболевания — среди заболевших все больше людей молодого, среднего возраста. Не редко гипертония встречается и детей. Гипертония чревата тяжелыми, инвалидизирующими осложнениями, очень часто приводит к смерти. По данным того же ВОЗ, от осложнений гипертонии (ишемической болезни сердца и инсульта) умирает ежегодно почти 16 миллионов человек.

А что же по этому поводу говорит ВОЗ? В качестве лечения, рекомендует, всего лишь снизить артериальное давление, с помощью таблеток, до нормы, и уже записал гипертонию в разряд решенных проблем! Решенных?! Как вам такой подход к лечению?!

А как же такая чудовищная статистика по заболеваемости и смертности? Почему эту проблему не замечает ВОЗ и лично Тедрос Гебрейесус? Или замечает, но по какой-то причине молчит? Может кому-то выгодно такое положение дел? Вполне возможно, но тогда он должен быть очень влиятельный и всемогущий. Давайте предположим, кому это может быть выгодно? Первое, что приходит на ум, это фармацевтическим монстрам, их доход напрямую зависит от количества съеденных лекарств. И чем серьезнее заболевание, тем дольше человек должен пить лекарства, повышая и повышая дозировку, а, следовательно, и прибыльность компаний, выпускающих это лекарство, становятся заложниками алчности фармацевтических компаний. Они вынуждены пить лекарства, чтоб из одной печальной статистики не попасть в другую, еще более печальную. Есть люди, которые пьют по 20 - 30 различных таблеток! И здесь уместно привести примеры прибыли монополистов от фармацевтики:

• Pfizer - крупнейшая фармацевтическая компания в мире по выручке, получившая в 2018 году 53,60 млрд. долларов доходов.

• Roche, швейцарская компания получила доход в 56,86 млрд долларов в 2018 году

• Johnson & Johnson - выручка компании составила 81,6 млрд долларов.

Этот список можно продолжать и дальше, но человеку важно, а есть ли выход из этого тупика? Конечно же есть выход, это опыт врачей, которые не обременены давлением фармацевтической системы.

Хотим познакомить вас с энтузиастом немедикаментозного решения гипертонических проблем. Это Александр Юрьевич Шишонин.

Александр Юрьевич, кандидат медицинских наук, потомственный врач и Врач с большой буквы, создатель инновационной клиники. На его счету тысячи выздоровевших благодарных пациентов. Он разработал и внедрил уникальный подход, основанный на ресурсах самого организма человека, где врач лишь устраняет причину, а не лечит симптом. Попадая к нему, пациенты, вместо привычной «рыбы» в виде лекарств, получают «удочку» - технику, с помощью которой побороть недуг, признанный непобедимым, можно. И гипертония - это не приговор!

Сегодня у вас есть возможность узнать от нетрадиционных методах избавления от гипертонических проблем от руководителя клиники и автора методик Александра Юрьевича Шишонина.

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