Танцевальный челлендж Lay’s®, Pepsi® и Перекресток: кто перетанцует Дмитрия Красилова и Гусейна Гасанова?

Lay’s®, Pepsi® и «Перекресток» уверены: ничто не бодрит лучше, чем зажигательные танцы, да еще и с крутыми призами, а потому предлагают поучаствовать в челлендже #Борьбазавкус. Дмитрий Красилов, Гусейн Гасанов и Катя Адушкина уже выложили свои видео. Кто сможет потягаться с ними за звание лучшего?

Шанс победить есть у каждого! Чтобы сорвать куш, нужно рискнуть и потягаться в воге с уже полюбившимся многим Дмитрием Красиловым, повторить танец Гусейна Гасанова или собрать больше поклонников, чем у Кати Адушкиной – в общем, отбросить стеснение, начать двигаться в такт взрывной музыке и передать эстафету друзьям!

Для участия нужно в период с 5 мая по 2 июня включительно опубликовать в социальной сети Instagram видео со своим танцем, пачкой Lay’s® и баночкой Pepsi®, подписаться на официальный аккаунт @lays_russia, поставить хэштеги #Борьбазавкус и #Перекресток и передать эстафету троим друзьям. А самых выдающихся танцоров ждут подарки: iPhone 11 Pro, 10 колонок JBL, 10 подарочных сертификатов в Перекресток на 10 000 рублей и целых 30 месячных запасов для самых крутых тусовок отправятся лучшим из лучших!

Подробности в официальных Инстаграм-аккаунтах брендов по адресам https://www.instagram.com/lays_russia/, https://www.instagram.com/pepsirussia/, https://www.instagram.com/perekrestok/.