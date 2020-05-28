2020-05-28T13:58:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в мире: Япония раздает туристам по $185 в день

А в США число погибших превысило 100 тысяч человек
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В Стране восходящего солнца отменен режим ЧП, готовятся к открытию кинотеатры, кафе и отели.В Стране восходящего солнца отменен режим ЧП, готовятся к открытию кинотеатры, кафе и отели.Фото: REUTERS
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В Стране восходящего солнца отменен режим ЧП, готовятся к открытию кинотеатры, кафе и отели. Ведь число заболевших на 125-миллионных островах — менее 20 тысяч. Зато экономика, как и во всём мире, пикирует: торговля рухнула, малый бизнес чахнет. 31 туристическая компания в Японии готовится объявить банкротство или уже разорилась.

Для выхода из кризиса правительство выделило свыше двух триллионов (в переводе на доллары). Некоторые меры из этого спасательного пакета выглядят необычно. Например, иностранным туристам, которые не побоятся приехать в Страну сакуры после открытия границ, будут платить по $185 в сутки. Конечно, не натурой, а специальными ваучерами. Потратить их можно будет на проживание в отелях в глубинке (сильнее всего пострадавшей от кризиса) и походы по окрестным ресторанам.

Ожидается, что раздавать ваучеры начнут с конца июля, общий бюджет программы на стимулирование въездного туризма — $13 млрд. Но расходы на авиаперелёт курортников до неблизкой Японии компенсировать всё равно не будут.

Сейчас эпидемия в США взяла новый психологический рубеж: 100 тыс. погибших при 1,6 млн больных. Фото: REUTERS

Сейчас эпидемия в США взяла новый психологический рубеж: 100 тыс. погибших при 1,6 млн больных.Фото: REUTERS

В другой тихоокеанской стране, США, до туризма ещё далеко. Ровно 30 дней назад журналисты обсуждали символику цифр: за пару месяцев от ковида скончалось больше американцев, чем за 9 лет войны во Вьетнаме — порядка 60 тыс. чел. (Справедливости ради, в той бойне погибли не только американские солдаты, но и больше миллиона простых вьетнамцев, однако эти потери заокеанским публицистам не столь интересны.)

А сейчас эпидемия в США взяла новый психологический рубеж: 100 тыс. погибших при 1,6 млн больных. Впрочем, есть и хорошие новости. Ещё две недели назад суточный прирост заболеваемости был около 2%, сейчас — лишь 1%. Сокращается и ежедневное количество смертей: в пиковом апреле — в среднем 2 тыс., сейчас — 1,4 тыс.

Многие штаты смягчают карантин, возвращается к жизни бизнес. По мнению экспертов, после отмены отмены «локдауна» (коронавирусной блокады) в экономике может начаться бурный восстановительный рост, что станет хорошим подспорьем для президента Дональда Трампа, мечтающего переизбраться на выборах в ноябре.

Коронавирусные изобретения.Коронавирус изменил нашу жизнь. И к ней теперь нужно приспосабливаться. Как? Изобретать что-то новое!

ИСТОЧНИК KP.RU

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