Как в этом году организован летний отдых школьников?

Из-за пандемии ситуация с организацией летнего детского отдыха в этом году очень непростая. Детей во время каникул дома не удержишь. Как их оздоровить и при этом не подвергнуть риску заражения коронавирусной инфекцией?

В регионах сами решают, когда открыть лагеря, как должна быть регламентирована эта работа. Многие школы открывают лагеря дневного пребывания, хотя раньше в образовательных учреждениях их не было.

При этом лагеря должны быть обеспечены противоэпидемическими средствами, в них должны работать медицинские работники.

Где-то переходят на организацию лагерей онлайн.

«Комсомолка» и лаборатория медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ проводят опрос педагогических работников и директоров школ, руководителей органов управления образования, чтобы понять с какими трудностями столкнулась система образования при организации летнего отдыха в необычных условиях.

Опрос анонимный. Мы хотели бы выяснить объективную ситуацию для того, чтобы понимать, какая помощь нужна учителям, директорам школ, где есть избыточные требования, которые мешают организовать яркий и веселый летний отдых наших детей.

Анкет две. Одна - для учителей, педагогов дополнительного образования.

Другая – для директор школ, управленцев в сфере образования.

Просим вас заполнить анкету. Это займет не больше 5-7 минут вашего времени.