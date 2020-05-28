Юлия Барановская: «Ни разу не отправляла мужчинам голые фото — пусть постараются, чтоб их увидеть!»

Ведущая шоу «Мужское/Женское» и «Модный приговор» Юлия Барановская не только успевает на эфиры в период самоизоляции, но и воспитывать троих детей в отсутствие отставившего их отца, бывшего футболиста Андрея Аршавина, который до сих пор судится за уменьшение алиментов. Видеоблогу «Макарена» Барановская рассказала о единственной встрече с бывшим мужем, любимой машине и гонорарах гостям в шоу на Первом канале.

baranovskaya_tv Сегодня в 23:50 на @1tv Вечерний Ургант @vecherniy_urgant

ПРО ЖИЗНЬ В ЛОНДОНЕ

«Когда парни садились на карантин (игровой карантин — это закрытые тренировки на базе клуба), мы с девчонками, женами футболистов, собирались на ужин. И один раз я пригласила всех на стол русской еды. Мы составили меню с няней, приготовили солянку, селедку под шубой и все остальное. Когда ко мне пришли девчонки, они не поняли: что это? Соленая рыба, на ней майонез, это было смешно. В солянке почему-то плавают сосиски...тоже непонятно. Многие отнеслись к блюдам настороженно».

ПРО КОРОНАВИРУС

«Меня расстраивает поведение людей. Я вдруг поняла, что не хочу опускаться до осуждения. Прощаю людям их неадекватность. Все. Сейчас появляется большое количество фейковых новостей [о коронавирусе] и за это надо сажать. Все началось с пожара в «Зимней вишне» - уже тогда надо было внимательно отнестись к распространению фейков, была волна безумия. Мой директ был завален потоком сообщений с обвинениями в том, что я не хочу публиковать «правду». Фейковую правду. Призываю всех: ищите первоисточник любой новости! Особенно, когда дело касается здоровья, близких и мировой пандемии».

ПРО МАШИНЫ И ГАРДЕРОБ

«Он (кроссовер Porsche Cayenne, стоимость новой модели этой машины — от 4,9 миллионов рублей) очень старенький, осенью будет пять лет. Почему порш? Нужна была большая машина для семьи. Если у тебя хотя бы раз в жизни была машина, о которой мечтал, это выходит из категории желаний. У меня в свое время была девятка с задранной жопой, тонированным лобовым стеклом, так было модно. Потом еще была девяносто девятая модель (ВАЗ-21099). Самая дорогая вещь? Сумка «Биркин», наверное. Одна за 6 тысяч фунтов (520 тысяч рублей), другая — за 7 (608 тысяч рублей)».

ПРО «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»

baranovskaya_tv Палитра эмоций Гордона на программе Мужское/ Женское @manwoman.1tv

«Это круто и престижно — получить «ТЭФИ». Но наш главный трофей — зрительское внимание. Нас смотрят. У нас были конфликты с Александром Гордоном, и в тот же день после этого мы вели эфир. Разговор обычно начинал Сашка, мы все раскладывали по полкам, говорили друг другу, что считали нужным, и жили дальше. Мне кажется, что мы довольно быстро в целом нашли общий язык. Платят ли героям? Оплачиваем дорогу, проживание в Москве и помогаем им — то есть гости уходят со спонсорской помощью. Если честно, у нас социальный проект, даже не ток-шоу».

ПРО СВИДАНИЯ

«Сейчас свидания могут быть только онлайн (смеется). А лично — давно не была. Ведь когда ты в отношениях, это невозможно, да? Сейчас я не в отношениях. Мы встречались 2,5 года. Так случилось, что мы разошлись. Хочу ли я замуж? Да! После штампа сразу все покажу»

ПРО ПОСЛЕДНЮЮ ВСТРЕЧУ С АРШАВИНЫМ

baranovskaya_tv Поздравляем всех с Великим днем - Днем Победы!

«За шесть лет мы виделись один лишь раз. Чудовищно? Я считаю, что да. С моей стороны было много попыток, но игра шла в одни ворота. Кто будет смотреть такую игру? Странно это или нет? Наверно, да. Имея троих детей (Юлия родила Андрею сыновей Артема и Арсений и дочь Яну) и как минимум три серьезных повода встретиться в год, мы не увиделись ни разу. Это странно!».

baranovskaya_tv У нас теперь новый контент ))) сегодня селфи у Яны в комнате )))) завтра к Артёму в гости в комнату пойдём )))) потом опять к Яне и в гостиной встретимся

ПРО ГОЛЫЕ ФОТО

baranovskaya_tv Все к лучшему

«Никогда не отправляла. Ни разу в жизни. Потому что отношения заканчиваются, а фотки остаются (смеется). В конце концов, это как-то совсем легко и просто для мужика — взяла и прислала ему голую фотку. В смысле? И дальше что? Это мое представление отношений. И в моем представлении я не должна мужику навязывать свои голые сиськи в телефоне. Пусть постарается, чтобы их увидеть. И не только первый раз, а второй, третий и сто пятьдесят восьмой тоже! За женщиной надо ухаживать всю жизнь. И понимать: вот сейчас ты видишь ее сиськи, и это может быть в последний раз. При этом считаю, что в периоды тяжелой разлуки, общаясь по Face Time, можно быть не всегда одетым».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/778408" frameborder="0"></iframe> Юлия Барановская перепугала народ лицом в бинтах.

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