В Париже и Афинах за отсутствие маски оштрафуют, а в Берлине и Лондоне - нет

Из-за пандемии коронавируса во многих странах и отдельных городах были введены ограничительные меры, в том числе масочные режим. Рассказываем, в каких мировых столицах могут оштрафовать за неприкрытое лицо, а где это необязательно.

Париж: маски обязаны носить все, но только в общественном транспорте. За нарушение предусмотрен штраф - 135 евро (10,5 тысяч рублей).

Берлин: маски обязаны носить все, опять же, только в общественном транспорте. Вместо маски можно использовать платок или шарф. Штрафы за отсутствие маски не предусмотрены.

Работа официантов в берлинском уличном кафе.Фото: REUTERS

Рим: маски обязаны носить все в закрытых общественных помещениях (магазинах, ресторанах, барах, салонах красоты, церквях и многих других) и в транспорте. Штрафа за отсутствие маски нет, но есть наказание за несоблюдение ограничительных мер - от 130 до 5 тысяч евро (от 10 до 390 тысяч рублей).

Лондон: маски рекомендуется носить всем в больших закрытых помещениях (например, магазинах) и общественном транспорте. Штрафов нет.

Посетители рынка Боро в Лондоне, 28 мая 2020 г.Фото: REUTERS

Нью-Йорк: маски обязаны носить все в общественном транспорте, магазинах, а также в местах большого скопления людей. Штраф - 300 долларов (21 тысяча рублей).

Афины: маски обязаны носить в общественном транспорте и закрытых общественных помещениях. Штраф - 150 евро (11,7 тысяч рублей).

Варшава: маски должны носить все в магазинах. Штраф - 500 злотых (около 9 тысяч рублей).