2020-05-28T15:49:29+03:00
В мире

В Париже и Афинах за отсутствие маски оштрафуют, а в Берлине и Лондоне - нет

Как масочный режим работает в мировых столицах
Мария БЕРК
Поделиться:
Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Из-за пандемии коронавируса во многих странах и отдельных городах были введены ограничительные меры, в том числе масочные режим. Рассказываем, в каких мировых столицах могут оштрафовать за неприкрытое лицо, а где это необязательно.

Париж: маски обязаны носить все, но только в общественном транспорте. За нарушение предусмотрен штраф - 135 евро (10,5 тысяч рублей).

Берлин: маски обязаны носить все, опять же, только в общественном транспорте. Вместо маски можно использовать платок или шарф. Штрафы за отсутствие маски не предусмотрены.

Работа официантов в берлинском уличном кафе. Фото: REUTERS

Работа официантов в берлинском уличном кафе.Фото: REUTERS

Рим: маски обязаны носить все в закрытых общественных помещениях (магазинах, ресторанах, барах, салонах красоты, церквях и многих других) и в транспорте. Штрафа за отсутствие маски нет, но есть наказание за несоблюдение ограничительных мер - от 130 до 5 тысяч евро (от 10 до 390 тысяч рублей).

Лондон: маски рекомендуется носить всем в больших закрытых помещениях (например, магазинах) и общественном транспорте. Штрафов нет.

Посетители рынка Боро в Лондоне, 28 мая 2020 г. Фото: REUTERS

Посетители рынка Боро в Лондоне, 28 мая 2020 г.Фото: REUTERS

Нью-Йорк: маски обязаны носить все в общественном транспорте, магазинах, а также в местах большого скопления людей. Штраф - 300 долларов (21 тысяча рублей).

Афины: маски обязаны носить в общественном транспорте и закрытых общественных помещениях. Штраф - 150 евро (11,7 тысяч рублей).

Варшава: маски должны носить все в магазинах. Штраф - 500 злотых (около 9 тысяч рублей).

Как сделать маску из старой футболки.Главный хирург Соединенных штатов показал всем свой способ сделать маску из подручных средств. Доставайте ненужную футболку с дальней полки шкафа, она сгодится в качестве средства индивидуальной защиты от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
План по восстановлению экономики после коронавируса был представлен правительством: раскрыты детали
Экс-врач «Спартака» предположил, как можно защитить футболистов от COVID-19
Роспотребнадзор разрешил футбольные матчи с болельщиками с 21 июня
Собаки способны при помощи обоняния определять больных коронавирусом
Песков переадресовал Минздраву вопрос о смертности медиков от коронавируса
Москвичам рассказали о необходимом пропуске для поездок в непродовольственные магазины
Врач сравнил отечественные аппараты ИВЛ с Жигулями
Россия предложила ВОЗ восемь вариантов вакцин от коронавируса
В Шереметьево сел самолет с отключенным двигателем
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
В Ленинградской области открылись продуктовые и вещевые рынки
В Японии из-за коронавируса запретили кричать на американских горках
В США предложили вводить санкции за ограничение работы американских СМИ
Футбольные клубы просят пустить болельщиков на стадионы
Кипр покроет расходы на отдых для туристов с коронавирусом и их семей
Российского посла вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Необходимо использовать все возможности для создания рабочих мест»
Парламентарии Алтайского края признали, наступил перелом с главной проблемой региона
У беременных с коронавирусом возможно резкое ухудшение самочувствия до критического