2020-05-28T15:39:35+03:00
Спорт

В трех российских футбольных клубах есть больные коронавирусом

В «Локомотиве» их уже пять. В «Рубине» - два
Сергей КИРИЛЛОВ
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Антон Коченков. Фото: Станислав Красильников/ТАССАнтон Коченков. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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На этой неделе большинство футбольных клубов РПЛ приступили к тренировкам на своих базах. А перед этим игроки прошли тесты на коронавирус. И сразу посыпались неприятные известия. Первым заразу подцепил 35-летний перуанский форвард «Локомотива» Дженнифер Форфан, о чем он сообщил в соцсетях.

А сегодня на официальном сайте железнодорожников появилась информация, что инфицированными оказались еще четыре игрока команды – полузащитник Дмитрий Баринов (23 года), вратарь Антон Коченков (33), нападающий Тимур Сулейманов (20) и полузащитник Роман Тугарев (21). В клубе сообщают, что болезнь протекает у всех четверых проходит бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции. Футболисты и обслуживающий персонал, находящиеся на базе в Баковке, соблюдают все меры предосторожности. Железнодорожники также напоминают, что РФС и РПЛ планируют возобновить чемпионат России 21 июня. В 23-м туре «Локомотив» сыграет в Москве с «Оренбургом».

Но «Локомотив», увы, не единственный клуб, который затронула эпидемия. Еще на прошлой неделе мы писали, что заразу выявили у молодого защитника московского «Динамо» Романа Евгеньева. Положительный тест на коронавирус сдал и защитник казанского «Рубина» Константин Плиев. В клубе сообщили, что 23-футболист чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции во Владикавказе и с игроками команды с момента остановки чемпионата не контактировал.

Зато Константин тесно общался со своим братом Заурбеком Плиевым из московского «Динамо», у которого коронавирус не обнаружили, но отправили на 14-дневный карантин.

А сегодня заразу нашли еще у одного игрока "Рубина".

«Тест Пояркова показал положительныи результат. Тест был отправлен на дополнительную проверку, где положительныи результат также подтвердился. Отметим, что с другими игроками и персоналом команды Поярков не контактировал. Сеи час футболист находится на самоизоляции дома в Казани», - сообщает официальный Инстаграм «Рубина».

До рестарта чемпионата России по футболу, который намечен на 21 июня, осталось менее четырех недель. Но есть и резервная дата – 28 июня. Если так дела в разных клубах пойдут и дальше, то возобновление первенства явно придется сдвигать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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