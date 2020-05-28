Отбор в суворовские и нахимовские училища проведут виртуально

Родителям пятиклассников, которые мечтают в этом году поступить в суворовское, нахимовское и кадетские училища, стоит внимательно следить за их официальными страницами в интернете. Там вот-вот появятся условия для поступления.

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой сроки представления документов на кандидатов продлены до 1 июля, а вступительные испытания будущие воспитанники пройдут в дистанционном формате, - заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что все необходимые документы могут быть направлены на электронную почту учебных заведений, которые указаны на сайтах образовательных организаций.

- Вступительные испытания по русскому и иностранному языку, математике, а также определение психологической готовности к обучению в училищах будет организовано в период с 10 июля по 1 августа в формате дистанционного онлайн собеседования по видеосвязи. А оценка по физической подготовке будущим воспитанникам будет выставлена согласно оценке, полученной в общеобразовательной организации, где они проходили обучение, по итогам прошедшего учебного года, - пояснили в военном ведомстве.

Работа приемных комиссий, куда можно отправить результаты творческих и спортивных достижений школьников, будет завершена к 10 августу.