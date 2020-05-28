Береги зубы в самоизоляции: 5 важных привычек для здоровья

Стоматологи прогнозируют, что работы после самоизоляции у них прибавится в несколько раз. Ерундовый кариес за это время может перерасти в более серьезную проблему. Значительно повысятся риски у тех, кто перестанет уделять время уходу за зубами и их здоровью. Как сохранить зубы и не попасть к врачу? Рассказывает Марет Хашиева, генеральный директор Немецкого Имплантологического Центра.

Жуй морковку, а не пирожные

Сейчас, пожалуй, одно из самых неблагоприятных времен года для зубов. Нехватка витаминов и микроэлементов сказывается на их состоянии не лучшим образом. Нередко это приводит к разрушению зубов. Как минимизировать подобные риски? Вот пять важных привычек, которые пригодятся не только в самоизоляции.

1. Следите за своим рационом.

* Употребляйте продукты, богатые кальцием (сыр, йогурт, кефир и другие кисломолочные продукты).

* Включите в свой рацион орехи, зеленые овощи, салаты, шпинат и цветную капусту, богатые необходимыми витаминами и минералами.

* А достаточное количество фосфора, необходимого для укрепления зубной эмали, можно получить с рыбой, яйцами, сырами разных сортов.

2. Регулярно употребляйте твердую, жесткую пищу.

Зубам и пародонту нужна нагрузка. Более того, пережевывая жесткую пищу, например, морковь или сельдерей, зубы самоочищаются.

3. Избегайте частых перекусов.

Особенно продуктами, богатых углеводами (конфеты, пирожные и т.д.). Если вы все же съели сладкое, прополощите рот теплой водой.

4. Откажитесь от пищи контрастной температуры.

Нельзя есть сначала горячий суп, а потом холодное мороженое. Такая резкая смена разрушительна для зубной эмали.

5. Используйте зубную нить.

Это поможет очистить межзубные промежутки, чтобы не образовывался твердый налет.

Три кита профилактики

Главной причиной возникновения всех стоматологических заболеваний является скопление микроорганизмов и образование бактериального налета. Поэтому, прежде всего, профилактика включает в себя тщательный уход за зубами, правильное питание.

- Уделите внимание гигиене полости рта.

Сейчас, в самоизоляции у вас есть время для того, чтобы чистить зубы не только дважды в день, но даже после каждого приема пищи. При необходимости пользуйтесь флоссом (зубной нитью – прим. Ред.) и ирригатором.

Нехватка витаминов и микроэлементов сказывается на их состоянии не лучшим образом.Фото: Shutterstock

- Позаботьтесь о здоровье десен.

Приобретите пасту, которая будет действовать на них успокаивающе и укрепляюще, а также сможет противостоять бактериям. В ее составе должны быть кора дуба, фтор и кальций, важные для укрепления эмали зубов. Регулярно проводите массаж десен.

- Соблюдайте гигиену языка.

Удаляйте налет, слизь, остатки пищи с помощью специальной щетки или скребка. Можно использовать с этой целью также обычную зубную щетку, лучше мягкую или средней жесткости. Очищение языка проводится после того, как вы почистили зубы и прополоскали рот.

Но главное, что самоизоляция скоро закончится и все, что вы не смогли сделать полезного для зубов самостоятельно, сделает за вас профессиональная гигиена в стоматологической клинике. Речь идет об удалении твердого налета, который постепенно сдавливает ткань десны и лишает ее притока крови. Из-за этого шейки зубов могут начать обнажаться, а сами они становятся чувствительными. Если у вас есть проблема с налетом, запланируйте поход к стоматологу после снятия карантина.

КСТАТИ

Как научить детей чистить зубы

Сейчас, в период самоизоляции, самое время приучить к этой полезной привычке самых маленьких членов семьи. Заставлять детей ухаживать за полостью рта бессмысленно. А вот заинтересовать можно! И личный пример родителей в данном случае будет действовать гораздо эффективнее, чем любые объяснения и уговоры.

Утренний моцион начните тогда, когда малыш проснется и «нагуляет» настроение. Время после завтрака вполне подойдет. Делайте гигиену полости рта сообща. Покажите, как делаете это вы, пусть ребенок повторяет за вами движения. Пусть папа проверит как почистила зубы мама, а мама посмотрит насколько хорошо это сделал ребенок.

Обратите внимания на мобильные приложения, которые помогают малышам приобрести в игровой форме это полезную привычку. Некоторые из них проигрывают любимую малышом мелодию 2 минуты – ровно столько нужно чистить зубы. Другие предлагают выбрать ребенку понравившееся ему зверушку и будут контролировать то, насколько хорошо он чистит зубы. Чем тщательнее он это делает, тем больше монеток заработает, чтобы накормить своего питомца.

Что еще вы должны учесть, приучая малыша ухаживать за зубами?

- Купите ребенку красивую зубную щетку и подходящую по возрасту зубную пасту в яркой упаковке.

- Выдавливайте на щетку ребенка небольшое количество пасты объемом с горошину.

- Начинайте чистку с внутренней поверхности зубов, потом переходите на наружную, далее переходите на жевательную поверхность.

- Не забывайте, что у детей зубки стоят неплотно. Уделите внимание очищению межзубных пространств. Используйте для этого зубную нить.