2020-05-28T16:25:00+03:00
Наука

Анатолий Чубайс передал медикам Дагестана 20 тысяч тест-систем на коронавирус, произведенных в Ульяновске

Деньги на закупку – более 10 млн рублей – собрали сотрудники «Роснано»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото: пресс-служба РоснаноФото: пресс-служба Роснано
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Дагестан – один из эпицентров пандемии коронавируса в России: по данным на 28 мая республика находится на шестом месте после Москвы, Московской области, Петербурга, Нижегородской и Свердловской областей по уровню заболеваемости. В четверг председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс вместе с членом Центрального штаба ОНФ Нютой Федермессер лично передали первую партию тест-систем на COVID-19, а также средства индивидуальной защиты, доставленных по линии ОНФ, медикам Республиканского диагностического центра Махачкалы, на базе которой находится ПЦР-лаборатория.

Произведены тесты компанией «ТестГен» в Ульяновском наноцентре ULNANOTECH, который входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано». На закупку первой партии тест-систем были направлены свыше 10 млн рублей, собранные сотрудниками группы «Роснано».

Всего «Роснано» планирует поставить в республику 50 тысяч тестов собственного производства, приобретенных как за счет сотрудников, так и на деньги, выделенные компанией на благотворительную помощь. Анатолий Чубайс принял участие во встрече с главой Дагестана Владимиром Васильевым.

«В Дагестане сложилась одна из тяжелейших эпидемиологических ситуаций в России, - пояснил свое решение председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. - Именно поэтому «Роснано» направило в республику крупную партию высокоточных тестов, разработку и массовое производство которых оперативно организовал наш ульяновский проект «ТестГен». Тест-система позволяет в условиях стандартных ПЦР-лабораторий за два часа сделать сразу 96 анализов».

Тест определяет наличие коронавируса в пробе, взятой со слизистой оболочки носа или рта, с точностью более 96% на ранних стадиях заражения. 20 мая компания «ТестГен» получила европейский сертификат соответствия CE на генетический тест, предназначенный для выявления коронавируса COVID-19 на самых ранних стадиях.

«У новой тест-системы есть хороший экспортный потенциал. На сегодняшний день уже есть запросы из Ирландии, Швеции, Германии, Чехии, Нидерландов», - отмечает генеральный директор компании «ТестГен» Андрей Тороповский.

Фото: пресс-служба Роснано

Фото: пресс-служба Роснано

Это не единственный благотворительный проект Роснано по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее компания выделила 4 млн рублей Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов (НАЭПИД) на поддержку клинических исследований системы свертывания крови у пациентов с коронавирусом. Одним из наиболее опасных последствий коронавирусной инфекции является ДВС-синдром, то есть нарушение системы свертываемости крови. Известно, что он стал причиной смерти пациентов с COVID-19 в 70% случаев. Российские ученые предполагают, что избежать тяжелых проявлений болезни можно за счет мониторинга состояния свертывающей системы и правильного подбора антикоагулянтов и их дозы на ранних стадиях. Для диагностики системы гемостаза применяется, в том числе, высокоточный тест Тромбодинамика производства портфельной компании Роснано «ГемаКор».

Пожертвования же были направлены на обеспечение добровольцев, непосредственно участвующих в исследовании, средствами индивидуальной защиты, оплату проживания и т.д.

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