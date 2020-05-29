Какую обувь выбрать для прогулок на малыша, чтобы сохранить ножки здоровыми

Здоровье стоп ребенка – основа здоровья малыша. И это не громкие слова — от правильного развития ножек зависит здоровье позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Родители не всегда осознают, насколько важно дать детским ступням возможность правильно развиваться, и не знают, какая обувь в этом может помочь. Многие считают, что лучше всего – специальная ортопедическая обувь, но нужно ли заковывать ножку в строгие «кандалы»? О здоровье детских стоп рассказали Ольга Чижевская, исполнительный директор Лиги содействия развитию подиатрии и Кирилл Шлыков, один из ведущих детских ортопедов России, специалист по лечению и реабилитации заболеваний стоп.

Неврологи против ортопедов

Многие родители, приводя ребенка, который только начал делать первые шаги, на прием к ортопеду, слышат рекомендацию: купите вашему сыну или дочке ортопедические ботиночки, просто для профилактики. Пятка должна быть жестко зафиксирована. При этом педиатр и невролог могут советовать противоположное: больше бегать босиком, носить мягкую, не стесняющую стопу обувь. Когда даже врачи дают разные рекомендации, трудно не растеряться и принять правильное решение.

Для нормального функционирования стопы важно:

• отсутствие каких-либо ограничений в движениях всех суставов;

• сильный мышечный каркас;

• хорошая координация между мышцами голени и стопы;

• правильное управление всеми процессами со стороны нервной системы.

Достичь этого можно с помощью регулярной и мягкой физической активности, «правильной» гибкой обуви и ходьбы босиком.

Пухлые ножки

Младенцы появляются на свет с плоско-вальгусной стопой и это совершенно нормальное физиологическое явление, не нуждающееся в исправлении, говорят эксперты. Изгибы, характерные для ступни взрослого, появляются только в районе 7-9 лет. Тогда же может быть поставлен диагноз «плоскостопие», которое, в большинстве случаев, развивается из-за неправильного формирования стопы.

Но иногда и в раннем возрасте встречается плоско-вальгусная постановка стопы, проявляющаяся сильнее нормы. В этом случае нужно наблюдаться у подиатра или ортопеда и корректировать состояние стоп после того, как ребенок пойдет – примерно с полутора-двух лет. Эти отклонения обычно видны невооруженным взглядом, на это обратят внимание и ортопед, и невролог в детской поликлинике.

Здоровье стоп ребенка – основа здоровья малышаФото: Shutterstock

Если есть отклонения

Обычно при отклонениях от нормы показано ношение индивидуально изготовленных ортопедических стелек, которые повторяют все изгибы стопы, служат амортизатором, поддерживают правильное положение, форму и функционирование стопы, корректируют осанку. Они изготавливаются точно в соответствии с нуждами конкретного ребенка (в этом их значительное преимущество перед типовыми стельками из ортопедического салона).

В дополнение к таким ортезам очень полезен массаж, специальная лечебная гимнастика, ходьба босиком по естественным поверхностям и плавание. Занятия в воде наилучшим образом укрепляют своды стопы и мышцы всего тела, исключая нагрузки, усугубляющие деформацию.

Такие же меры – массаж, гимнастика, мягкие повязки (иногда – гипсование) рекомендованы и при косолапости, которая, при своевременном выполнении этих мер уже к году малыша будет исправлена.

Босиком лучше?

Известно, что плоскостопие – это «бич» жителей больших городов: риск развития деформации стоп в 3 раза выше у городских детей, чем у тех, кто провел детство «на воле» – на природе, в деревне, бегая босиком. Да и переломы голени чаще случаются у обутых жителей развитых стран, чем у народов, которые много передвигаются босиком. Это не значит, что от обуви нужно отказаться! Просто выбирать ее нужно с умом, чтобы не навредить стопе.

- Назначение обуви – не больше, чем защита от окружающей среды, - уверена Ольга Чижевская. - Плюс эстетика. Поэтому жесткая ортопедическая обувь не только не полезна для растущих ног, но и вредит их развитию. Прочная фиксация ступней ребенка обувью с негнущейся подошвой нарушает нормальную амортизацию при ходьбе, увеличивает нагрузку на вышележащие суставы, постепенно ведет к деформации коленей, проблемам с тазобедренными суставами и позвоночником. Поэтому, если речь идет о здоровых детях, то о жестких колодках лучше забыть. Самое важное при выборе детской обуви – чтобы она не вредила естественной биомеханике ходьбы. Даже если у ребенка есть легкая деформация стопы, ношение специальной ортопедической обуви не рекомендовано. Достаточно анатомически правильной, удобной, не стесняющей обуви, а по назначению врача – индивидуальных стелек.

Ортопедическая обувь нужна только в очень редких, строго определенных случаях (например, при ДЦП может понадобиться плотная фиксация голеностопного или таранного сустава);

5 важных принципов при выборе хорошей обуви для малыша

1. Чуть больше ножки.

Обувь должна быть изготовлена из натуральных материалов, она должна мягко фиксировать, но не сжимать стопу. Ее размер должен быть чуть больше ноги ребенка (ношение тесной обуви может деформировать суставы и вести к формированию неправильного стереотипа походки).

2. Гните и мните.

При покупке ботинок или туфель проверяйте каждое изделие, тестируйте его на гибкость и эластичность – подошва должна очень хорошо гнуться, быть максимально эластичной, особенно когда речь идет об обуви для детей, начинающих ходить.

3. Не жесткий задник и маленький каблук.

Задник не должен быть жестким и не должен быть выше лодыжки, если речь идет о весенней и летней обуви (у зимней немного выше).

Подошва не должна иметь ярко выраженного каблука, а стелька должна быть относительно плоской;

4. Липучки.

Обращайте внимание на липучки: их правильное натяжение не даст стопе завалиться, а обуви – деформироваться. Это особенно важно, если ребенку требуется поддержка стопы, которая слегка «заваливается». Тогда нужно искать обувь, которая будет создавать боковую поддержку, а не фиксировать пятку.

5. Легкие шаги.

Если ребенок, надев обувь, продолжает двигаться правильно, абсолютно свободно, без стеснения, ему ничего не мешает и нигде не давит – это правильная обувь.

ВАЖНО

В теплое время года ребенку нужно регулярно ходить и бегать босиком по натуральным поверхностям – траве, песку, гальке, перешагивать с одного камушка на другой. Это способствует укреплению мускулатуры и оздоровлению стоп. Зимой помогут ортопедические коврики. На них можно делать веселую зарядку.