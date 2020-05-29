В Ленинградской области людей, лишившихся дохода из-за коронавируса, устроили на общественные работы

В Ленинградской области стартовали общественные работы, организованные по инициативе губернатора Александра Дрозденко для людей, оставшихся без дохода из-за пандемии коронавируса. Первые 29 человек трудоустроили в дорожной сфере. Всего к общественным работам планируется привлечь до 1,5 тысяч безработных ленинградцев. Субсидии на оплату их труда предприятия получают из регионального бюджета.

- Мы впервые вводим практику общественных работ - даем возможность заработка тем, кто из-за пандемии потерял доход, - комментирует губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Начать решили с дорожной отрасли, но в ближайшее время перечень таких работ будет расширен - в частности, мы планируем привлечь желающих граждан к расчистке и обустройству экологических троп.

С 26 мая ленинградцы, привлеченные к общественным работам, помогают государственным дорожным ремонтно-строительным управлениям в Гатчинском, Всеволожском, Киришском, Кировском, Выборгском Тосненском, Волховском и Ломоносовском районах. Они заняты на вырубке деревьев и кустарников, скашивании травы, уборке мусора, мойке дорожных знаков, покраске остановок и бордюрного камня. До конца недели на работы выйдут еще 55 человек, а с 1 июня к ним присоединятся еще 87 жителей. За общественные работы платят 24 260 рублей в месяц (два минимальных размера оплаты труда) из средств бюджета Ленинградской области, эти деньги люди получают помимо полагающегося им по закону пособия по безработице.

На общественные работы ленинградцы записываются через районные филиалы Биржи труда. На прошлой неделе губернатор Александр Дрозденко утвердил постановление, согласно которому присоединится к работам могут не только безработные, но и сотрудники предприятий, чья деятельность временно прекратилась из-за пандемии коронавируса. Предприятия, привлекающие людей к общественным работам и получающие за это субсидии из регионального бюджета, выбираются на конкурсной основе.

Напомним, 27 мая президент Владимир Путин провел совещание, посвященное ситуации на рынке труда. По словам главы государства, в России сейчас 1 млн. 900 тысяч безработных. Президент поручил обратить особое внимание на ситуацию с безработицей в отдельных регионах. Владимир Путин также предложил распространить пособие по безработице в размере 12 130 рублей на индивидуальных предпринимателей, вынужденных закрыть свой бизнес из-за пандемии коронавируса.