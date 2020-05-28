Не жалели женщин и детей: в Оренбурге задержали подозреваемых в трех громких убийствах

ЗАРЕЗАЛИ ОТЦА И СЫНА

Ранним утром 17 января 2018 года 35-летний владелец автоэкспертного бюро Денис Чернов повез в школу сына-первоклашку. Но на занятия мальчик так и не попал. Его отец остановил внедорожник возле мусорной площадки, чтобы выбросить прихваченный из дома пакет. Здесь на него и напали неизвестные. Мужчину хладнокровно зарезали.

Денис Чернов до последнего защищал сынаФото: Ержан УТЕГУЛОВ

Нападавшие без колебания избавились и от ненужного свидетеля – сына Чернова. Семилетнего мальчика постигла та же участь, что и отца. Убийцы попытались замести следы и отогнали «Land Cruiser» бизнесмена в другое место. После попытались поджечь автомобиль, но не смогли и спешно покинули место трагедии.

После убийства нападавшие пытались сжечь автомобиль ЧерноваФото: Ержан УТЕГУЛОВ

Прохожие, увидев страшную картину, вызвали скорую. К приезду медиков мальчик был еще жив, но по дороге в больницу скончался. У кого поднялась рука убить отца с сыном, никто не знал - явных врагов у Чернова не было. Убитые горем родные, отчаявшись увидеть виновных за решеткой, пообещали выплатить полтора миллиона рублей за любую информацию, которая помогла бы найти киллеров. Но очевидцев так и не нашлось…

Спустя три недели полиция задержала троих мужчин, которые могли быть причастны к убийстве Черновых. Однако радость оказалась недолгой – у задержанных было железное алиби – в день трагедии они были в соседней Башкирии, закупали мясо у фермеров. Их пришлось отпустить. На свободе экс-подозреваемые рассказали, что их пытали, добиваясь признательных показаний за убийство, о котором они даже не слышали. Один из них впоследствии добился через суд моральной компенсации в 100 000 рублей за несправедливое обвинение.

Полиция тем временем со слов очевидцев составила фотороботы убийц и искала их в Кировской области, Сообщалось, что в машине предпринимателя даже нашли генотип, не принадлежавший Черновым. Но все тщетно.

КРИМИНАЛЬНЫЕ КАДРЫ

Спустя год с небольшим в Оренбурге снова произошло резонансное убийство. На этот раз киллеры пошли дальше – 20 мая 2019 года они заявились прямо домой к своим жертвам. В одном из коттеджей «местной Рублевки» домработница нашла тела хозяина, его жены и водителя.

Во время нападения на этот особняк бандиты убили чету Бахаревых и их водителя Александра Греднева / Екатерина Колокольцева

Убитым владельцем дома оказался 58-летний директор местного филиала ООО «Газпромтранс» Андрей Бахарев. Его жена Ольга и водитель Александр Греднев, видимо, просто «попались под руку»… На этот раз убийцы успели «засветиться» - попасть на видеокамеру соседнего дома. Однако разглядеть лица преступников помешали капюшоны, надвинутые на глаза. Мужчин было трое, и действовали они спокойно, без паники, в светлое время суток. Приехали и уехали на автомобиле. Как оказалось, камера была и внутри коттеджа, но убийцы предусмотрительно прихватили с собой жесткий диск с записью. И снова по горячим следам никого не удалось найти.

На похороны Бахаревых и их водителя пришло несколько тысяч человек / Архив КП-Оренбург

Попрощаться с убитыми пришли тысячи оренбуржцев – желающих проводить их в последний путь едва вместил дворец культуры и спорта «Газовик». Здесь было много друзей и коллег Андрея Бахарева, который руководил филиалом компании последние 16 лет. У Александра Греднева осталось двое детей – сын 13 лет и четырехлетняя дочка. Как и в случае с Черновыми дальше подвижек в расследовании дела не было. Если у следствия и были какие-то версии, родным погибших и общественности о них не рассказывали.

КРИМИНАЛЬНЫЙ КВИНТЕТ

Казалось уже, что оба случая так и останутся «глухарями». Но 13 мая этого года в собственном домике в дачном массиве «Дубки» нашли тело еще одного предпринимателя – 54-летний Сергей Седых. Мужчина сильно избили, а потом задушили. Труп супруга нашла жена, приехавшая через сутки на дачу.

Вскоре задержали пятерых подозреваемых в убийстве. Трое из них - 27, 28 и 29 лет -оказались жителями Оренбурга. Двоих задержали прямо на улице, еще одного – когда он был у себя дома. Еще двое задержанных нашли в Новосергиевском районе Оренбургской области. По предварительным данным, один из них с детства профессионально занимался борьбой и был кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе.

Подозреваемый деле об убийстве Дениса Чернова и Андрея Бахарева на следственном эксперименте.

Вначале следствие заявило о том, что задержанные, вероятно, причастны не только к убийству Сергея Седых, но и супругов Бахаревых с водителем. А спустя пару дней стало известно о возможном участии троих из них еще и в убийстве Черновых.

Один из задержанных рассказал и показал следователям, как они убивали своих жертв

Следственный комитет опубликовал видео следственного эксперимента, на них мужчина крепкого телосложения и высокого роста в бронежилете показывает, где они подстерегали своих первых жертв. Следователи рассказали, что показания дает еще один член группировки.

После суда четверых задержанных отправили в СИЗО до 22 июля.

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