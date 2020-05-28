Глава Якутии Айсен Николаев: «Приходится работать за двоих»

Глава Якутии Айсен Николаев в четверг, 28 мая, во время пресс-конференции ответил на вопрос о том, как республика справляется без премьера. Кресло главы республиканского кабинета министров опустело в самое непростое для региона время - в разгар пандемии коронавируса. С 3 апреля бывший премьер Якутии Владимир Солодов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края.

- Можно ли обходиться без такого ключевого игрока, как глава кабинета министров республики, чьи функции вы сейчас выполняете? - поинтересовался у Айсена Николаева журналист.

- Премьер в Якутии абсолютно необходим! - ответил глава республики. - Но назначать нового человека в условиях серьёзной эпидемиологической ситуации смысла нет. Ему надо входить в курс дела, летать по республике, знакомиться. Поэтому приходится работать за двоих. Не скажу, что это легко. С утра занимаюсь оперативным штабом по восстановлению экономики. После обеда — оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

Айсен Николаев признался, что двойная нагрузка дается ему нелегко:

- Сегодня я решаю все вопросы, и ничем другим, кроме коронавируса не занимаюсь. Честно говоря, давно так не работал, а может быть, и никогда в жизни: первые переговоры начинаются в 8 утра, а последние - заканчиваются в 4 утра, - признался журналистам глава Якутии.

Между тем, как отмечают эксперты, глава республики успешно совмещает обязанности сразу двух первых лиц. Региону удалось локализовать очаги инфекции и оперативно решить другие проблемы, связанные с пандемией.

- Для республики последние два года – очень удачное время. Конечно, сейчас мы все смотрим на глав регионов с позиций того, как они справляются с пандемией. Это важный критерий организационной слаженности. Мы видим, что в Якутии оперативно локализовали несколько очагов эпидемии, - комментирует политолог, к.ф.н. профессор НИИ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев. - В результате заражения инфекцией скончались 7 человек – это низкий показатель, и он означает, что болезнь вовремя выявляют, что людям вовремя оказывают помощь. Порядка 1,5 млрд рублей Айсен Николаев направил на борьбу с COVID-19, оперативно перекинув средства с крупных строек. Не все главы регионов догадались это сделать. Это про текущую ситуацию.

Если говорить о других важных для республики достижениях, то это, безусловно, Ленский мост. Айсен Николаев уже вошел в историю Якутии, как руководитель, начавший строительство моста через Лену. Идею обсуждали лет 50, и она была похожа на коммунизм, который никогда не наступит. Практически за год Николаев добился реального решения. Подписано соглашение о строительстве. Причем, именно концессия не позволила остановить работы в кризис. Это достижение, значение которого для якутян переоценить сложно.

Одним из важных слагаемых успеха главы Якутии эксперт считает подбор кадров:

- Другим преимуществом для региона я бы назвал кадровую политику Айсена Николаева. Он сам неординарный управленец и подбирает в свою команду грамотных специалистов. За два года уровень и квалификация правительства в целом повысились. Республика стала больше участвовать в федеральных программах, что увеличило поток федеральных денег в регион. Да и в целом Якутия на федеральном уровне чаще стала звучать в позитивном ключе: как динамично развивающийся регион не только с добывающей промышленностью, но и с проектами для молодежи, с прогрессивными IT-индустрией и кино. Повысился престиж региона, и это заслуга Айсена Николаева, - отметил Олег Матвейчев.