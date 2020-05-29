Число заболевших коронавирусом в России на 29 мая 2020 года составило 379 051 человек

Цифра ежесуточного прироста больных коронавирусом продолжает снижаться. За прошедшие сутки списки больных пополнили 8371 человек из 85 регионов. Общее число заболевших с начала марта - 379 051.

Эту цифру нельзя назвать точной. Врач Александр Мясников, который сейчас возглавляет информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом на днях заявил, что как минимум 200 тысяч человек из них "здоровы и иммунны". В чем здесь нестыковка с официальными данными читайте здесь.

Наибольший прирост заболевших в последние дни наблюдается в двух столицах, Свердловской, Нижегородской и Ростовской областях.

Спецкор «Комсомолки» с головой погрузился в загадочный мир медоборудования. Причиной стали несколько взаимосвязанных событий. Два пожара в столицах и постановление Росздравнадзора о приостановке использования отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М». Результаты в расследовании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горящие аппараты ИВЛ: брак по расчету или роковая случайность?

После трагедии в питерской больнице в России у властей возникли вопросы к отечественной медтехнике. Но у врачебного сообщества они возникли еще раньше (подробности)