2020-05-28T22:22:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 29 мая 2020 года составило 379 051 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 29 мая 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Общее число заболевших с начала марта - 379 051 человекОбщее число заболевших с начала марта - 379 051 человекФото: Иван МАКЕЕВ
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Цифра ежесуточного прироста больных коронавирусом продолжает снижаться. За прошедшие сутки списки больных пополнили 8371 человек из 85 регионов. Общее число заболевших с начала марта - 379 051.

Эту цифру нельзя назвать точной. Врач Александр Мясников, который сейчас возглавляет информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом на днях заявил, что как минимум 200 тысяч человек из них "здоровы и иммунны". В чем здесь нестыковка с официальными данными читайте здесь.

Наибольший прирост заболевших в последние дни наблюдается в двух столицах, Свердловской, Нижегородской и Ростовской областях.

Спецкор «Комсомолки» с головой погрузился в загадочный мир медоборудования. Причиной стали несколько взаимосвязанных событий. Два пожара в столицах и постановление Росздравнадзора о приостановке использования отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М». Результаты в расследовании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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