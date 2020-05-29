И на первое свидание - тоже в перчатках?

Карантин закончится, и одинокие сердца вновь захотят пойти на свидание. Тем более что кавалеров для них уже сейчас можно найти на сайте знакомств. Наш автор дает советы, как уже по анкете определить, такой ли стоящий за ней стоит кандидат.

Илона:

Чем старше женщина, тем короче переписка на сайте знакомств. Какое бы шикарное авто ни вешал на своей страничке потенциальный жених, уровень его вопросов, юмора, размах увиденного, грамотность в конце концов быстро дают представление, кто перед вами.

Екатерина:

Я себе мужа нашла на сайте знакомств и сначала всерьез его не воспринимала. Он несмешно и к не месту шутил, тупил, да и на фотографиях выглядел так себе. Но в отличие от всех других мачо, которые быстро отваливались, мой настойчиво писал и упрямо настаивал на встрече. Короче, дожал. Уже на свидании выяснилось, что он умница, айтишник, просто сильно стеснялся, пока мы переписывались. В общем, тот самый жемчуг я нашла, уже 6 лет счастлива.

Карина:

А я на сайте знакомств попадала в классическую историю, когда на свидание приехал мужчина на шикарном авто, а в итоге он оказался водителем какого-то влиятельного человека.

Вера - Карине:

Я с мужем-французом познакомилась на сайте знакомств. Прилетела к нему в Арль - он меня встречает в штанах из Ашана (я не шучу!) за 9 евро. А чё такого - они удобные и скидка! Бомж какой-то, подумала я, а он оказался топ-менеджером автомобильного концерна. Недавно вот приобрели квартиру в Антибе, но штаны в Ашане он и сейчас может купить. В общем, не судите, девочки, по обертке!

Наш колумнист задалась вопросом, как перестать притягивать к себе неудачников. Например, не идеализировать мужчин и не быть в отношениях жертвой. Читатели kp.ru в откликах поддерживают автора словом и лайками.

Светлана:

Не зря говорят, все проблемы из детства. Моя подруга - из проблемной семьи, отец - тиран, мама - истеричка, и всю свою жизнь Маша страдает от сложностей в личной жизни. Вот если в окружении появляется какой-то проблемный мужик, она его обязательно притянет, чтобы потом пару лет разгребать его трудности. В общем, верю, что хороший психолог ей поможет. Да вот только она к нему не идет, не верит, что все проблемы из головы.

Маша:

Я придерживаюсь принципа «трех раз»: мой избранник может зафакапить (не справиться с чем-то. - Ред.) три раза, и столько раз я ему помогу. Если он не сделал никаких выводов или сделал, но ему оказалось удобно сидеть на моей шее, - ваш поезд отправляется со второго перрона! Нам с товарищем не по пути.

Тамара:

«Часто плохие истории приключаются с хорошими девочками, которых мало любили в детстве. Себе вы уже не поможете. Просто любите своих дочек, чтобы хоть у них все было хорошо». Считаю, золотые слова, которые нужно выгравировать в граните.

Саша:

Знаете фразу «Как бы вы ни любили своих детей, их психолог уже натачивает свой карандаш». Так что хорош уже перекладывать всю ответственность на родителей. Все давно взросленькие и должны сами научиться настраивать «антимудаковый радар». Жертвами быть удобно, но сильно устаешь.

Татьяна:

Автор один момент упустил: окружение - наше зеркало. И мужики тоже. Они тупо подсвечивают болевые точки: считаешь себя страшненькой - прискачет чувак, который будет тебе говорить, какая ты кривоногая, не реализовалась в карьере - найдется и тот, кто сровняет твою самооценку с асфальтом, неряха по жизни - познакомишься с чистюлей, и он съест тебе мозг за пыль и т. д.

И только когда эти недостатки перестанут в женщинах «болеть», мужики-зеркала отвалятся, они просто станут как будто невидимыми.

Лидер движения «Фривольная Россия», оглядевшись вокруг, сделал вывод, что мир после карантина не будет прежним. Он будет немного толще. Читателей эта тема взволновала не меньше.

Маша:

Вот автор все смеется, а я чувствую, что после самоизоляции придет период «новой влюбленности». Мы до этого были циничны, всего видавшие, плюс сайты знакомств, где не понравился один, свайпнем, найдем другого. А тут посидели в покое, подумали два месяца и поняли, что пройдет 20 - 30 лет, и такая тишина станет нормой. Никто не придет на веранду дачи с вопросом: «Тебе свежего чая сделать?» Короче, мы все переосмыслим, ждите бума знакомств и свадеб.

Валерия:

У меня вообще ощущение, что всю прошлую жизнь с ее любовями, поездками,курортными романами и огромным потреблением нам как будто авансом выдали. А мы, дураки, не ценили. А теперь демоверсия кончилась, пора за все платить. И за серьезные отношения тоже. Придется вкладываться.

Костя:

А на ТВ возродят передачу «Моя семья», где человек в маске будет рассказывать, что боится людей и вращающихся барабанов, что ему снятся маленькие девочки, которые читают ему стихи, а их мамы заставляют есть соленые грибочки. И что он рад пандемии, потому что в маске все равно лучше, чем без нее. Но все в студии все равно догадаются, что это Леонид Якубович.

Настя:

А вот этот радостный момент первого свидания, когда он берет твою руку в свою, и ты чувствуешь, какая она теплая и родная. А теперь как? Перчатка в перчатке? Это романтика?!

Ника:

Вышла на балкон, напротив мужик стоит, решила его поддержать сочувствующей улыбкой самоизолянта «от вашей лоджии к нашей», а он мне неприличный жест показал. Все нормально, все говно на месте, мир прежний, можно выходить.