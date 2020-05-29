Переходим на зеленый

Сегодня готовим спагетти с цукини. Согласен, многовато иностранных слов. Но звучат они приятно и даже немного мотивирующе. Не то что макароны с кабачками. К тому же кабачок и цукини - это не то чтобы совсем одно и то же. У цукини кожица более зеленая, а нам это сейчас важно. Поэтому цукини мы не чистим, просто хорошенько моем, нарезаем кубиками, обжариваем в оливковом масле до хрустящей корочки.

Обжарили - складываем в чашу блендера, пробиваем, добавляем жирных сливок, соль и молотый черный перец. Получаем приятный зеленый крем. Чтобы сделать цвет более ярким, можно добавить любой зелени по вашему вкусу - вплоть до тархуна. Но не переборщите, главным все же должен быть вкус цукини.

Теперь выкладываем этот крем на сковороду, нагреваем и добавляем туда же готовые спагетти (как их варить, мы, пожалуй, рассказывать не будем, но оставьте в кастрюле немного воды после варки, ее можно использовать, если крем получился слишком густым).

Перемешали, разложили по тарелкам, дальше все как с обычной пастой - тертый твердый сыр, черный перец. Но в последний момент вспоминаем, что сейчас ведь сезон зеленого горошка. Разломаем несколько стручков и добавим в зеленую пасту немного красивых зеленых шариков.

Ну все, вот теперь точно - май. Да и лето не за горами уже.