Коронавирус в России, последние новости на 29 мая 2020: горящие ИВЛ и тесты на COVID

За прошедшие сутки в "Комсомолке" вышло несколько важный и интересных текстов. Первый из них посвящен тестам на COVID. С помощью специалистов мы разобрали, кому и какие анализы делают, как различается чувствительность и насколько они достоверны. Если сводить к одной строчке, то офисным работникам делают экспресс-анализ, у больных ищут вирус, у остальных — антитела.

- Точность складывается из двух составляющих. Первая — чувствительность, то есть способность теста обнаруживать заболевание у людей, у которых оно на самом деле имеется. Для этого тест-системы нацеливаются на поиск генетического материала вируса. Вторая составляющая — специфичность. Это способность опознавать конкретные фрагменты вируса (или антитела, которые реагируют на определенные участки вируса), - рассказал kp.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Еще один материал касается горящих аппаратов ИВЛ. Наш корреспондент попытался разобраться в событиях и выяснить, были ли пожары в больницах случайностью.

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