Бизнес активно помогает врачам и ветеранам справиться с пандемией

На борьбу с коронавирусом средства регионам выделяет не только федеральный бюджет. Российская трубопроводная компания «Транснефть» закупает в регионах своего присутствия оборудование для больниц, средства индивидуальной защиты и дезинфекции для медиков, помогает многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам, инвалидам, одиноким пожилым людям. Общая сумма, выделенная на поддержку, уже превысила 219 млн руб. Эти меры позволяют повысить эффективность лечения пациентов с COVID-19, усилить защищенность медицинского персонала и сократить распространение вируса.

«Эта помощь укрепит позиции медиков»

Ухтинская городская больница № 1 в Республике Коми получила от компании аппараты искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы, автоматические дефибрилляторы, многофункциональные кровати и другие аппараты, необходимые для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

- Когда мы обратились к «Транснефти», решение о помощи было принято без промедления, - рассказал главный врач больницы Магомедхабиб Рамазанов. - Дорогого стоит, что есть такие организации, которые на деле готовы защитить народ.

Инфекционная больница № 3 Министерства здравоохранения Краснодарского края в Новороссийске получила от трубопроводчиков средства на оснащение реанимационного отделения. Для персонала регионального респираторного госпиталя, развернутого на базе медико-санитарной части № 2 в Томске, компания закупила медицинские противоэпидемические костюмы. Средства индивидуальной защиты переданы в два медицинских учреждения Самары: на станцию скорой помощи и в городскую больницу № 6. Для медицинских работников закупили респираторы высокой степени защиты, одноразовые перчатки, шапочки и бахилы - средства, расходующиеся сейчас очень быстро.

- В связи с эпидемией коронавирусной инфекции скорая помощь работает в усиленном режиме, - рассказал главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов. - Для вызовов, связанных с инфекцией или с подозрением на нее, нужны респираторы высокой степени защиты. Помощь, которую мы получили, значительно укрепит наши позиции.

Тысячи россиян окружили заботой

Помимо самой компании активную деятельность развернули волонтеры «Транснефти», которые присоединились к всероссийской добровольческой акции «Мы вместе». Проект направлен на поддержку пожилых людей, малообеспеченных семей и медицинских работников во время эпидемии коронавируса. В благотворительных акциях приняли участие свыше двух тысяч работников компании по всей стране, помощь получили более одиннадцати тысяч человек.

Большая совместная работа ведется с Благотворительным фондом помощи хосписам «Вера». Из-за режима ограничительных мер временно прекращены посещения пациентов этих заведений как родственниками, так и волонтерами.

- Мы делаем все, чтобы общение пациентов с родными продолжалось даже в таких условиях, - рассказала директор фонда Анна Скоробогатова. - Наши партнеры помогли нам наладить дистанционную связь в хосписах и обеспечили пациентов одеждой для прогулок и продуктами питания.

Волонтеры «Транснефти» делают пожертвования и отправляют в фонд гигиенические средства, продукты и антисептики - передано уже более 1200 кг предметов первой необходимости.

- Во время эпидемии нас в первую очередь волнует безопасность - пациентов, медиков в хосписах, волонтеров, - подчеркнула директор фонда. - Поэтому мы закупаем средства индивидуальной защиты и антисептики, организуем такси для медиков, находим автомобили для волонтеров и координаторов. В это непростое время мы получаем колоссальную поддержку от наших партнеров - финансовую, гуманитарную. Мы очень ценим это искреннее желание помочь.

В Омске в связи с эпидемиологической ситуацией детский хоспис закрыли на карантин и детей отправили домой. Трубопроводчики закупили для них средства гигиены, питательные смеси и лекарства.

- Наши партнеры, компания «Транснефть», собрали огромную помощь для тяжелобольных детей, - рассказал руководитель омского хосписа «Дом радужного детства» Валерий Евстигнеев. - Мы доставили ее шестидесяти семьям. Огромное спасибо, искренняя признательность тем, кто помогает нашим подопечным.

Не остались без внимания и те, кого и в обычной жизни все стараются не замечать, а теперь тем более, казалось, не до них. Семья Ольги Потаповой, специалиста отдела социального развития Волгоградского районного нефтепроводного управления сшила 50 многоразовых масок для Центра временного пребывания бездомных. В ситуации, когда медицинские маски стали дефицитным товаром, Ольга и ее мама Елена Викторовна не раздумывая сели за швейную машинку.

- Сейчас непросто приходится даже тем, кто в обычное время материально стабилен и живет в благополучной семье, - считает Ольга. - Страшно думать, в каком положении находятся социально незащищенные люди. И пусть я не могу глобально повлиять на их судьбу - я и моя семья будем продолжать оказывать посильную помощь, чтобы они просто знали, что кому-то не все равно, что им выпала такая судьба.

Активную работу развернули волонтеры «Транснефти», которые присоединились к всероссийской акции «Мы вместе».Фото: ПАО «Транснефть».

Берегите себя и своих близких!

Эпидемиологическая ситуация в этом году заставила пересмотреть программу празднования Дня Победы по всей стране. Тяжелее всего морально пришлось ветеранам войны, вынужденным отмечать великий праздник в четырех стенах. Волонтеры организаций системы «Транснефть» поздравили главных героев юбилея Победы и вручили цветы и подарки.

Многодетные семьи, одинокие пенсионеры и инвалиды также остро нуждаются сегодня во внимании и помощи. В Братске волонтерские отряды «Транснефти» поддержали 150 семей, которые направили просьбы о помощи в городскую администрацию, доставив им продуктовые наборы из продуктов высокого качества: мясных и рыбных консервов, муки, масла, круп, молока, сахара, чая и сладостей.

- Даже муку положили, - радуется Любовь Акентьева. - Значит, будем стряпать, мы это любим!

У Любови двое маленьких детей и в период самоизоляции нет возможности работать. Помощь трубопроводчиков для нее оказалась очень своевременной и нужной.

- Большое спасибо, что помогли! В наборе продуктов есть все самое необходимое. Матерям-одиночкам такая помощь очень нужна. Некоторые женщины работают, но и у них бывают трудности, особенно когда дети болеют: лекарства выдают не все, приходится покупать. В итоге остается меньше денег и времени, чтобы как-то порадовать ребенка.

Для пенсионера и инвалида Тамары Горбовской особенно ценно, что продукты привезли домой.

- У меня была сломана рука, и когда я хожу в магазин, пакет нести тяжело. А здесь столько всего сразу! Мы немного едим, так что месяца на два нам хватит. Я очень довольна, большое спасибо!

В продуктовых наборах есть и добрые слова поддержки: на открытке от «Транснефти» написано искреннее пожелание, к которому присоединяется каждый волонтер компании: «Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!».