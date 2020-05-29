Коронавирус в Турции, последние новости на 29 мая 2020: с 1 июня в стране ослабят ограничительные меры

Последние новости о коронавирусе в Турции на 29 мая 2020 года таковы: в стране зафиксировано 160 979 случаев заболевания, 4 461 человек скончался, 124 369 человек - выздоровели.

Сейчас Турция готовится к туристическому сезону. В этом году всех иностранцев прямо в аэропортах будут тестировать на COVID-19. Если вдруг у одного из пассажиров самолета обнаружат инфекцию, то его и всех остальных пассажиров изолируют.

Кроме того, к отелям и гостиницам в этот сезон будут повышенные требования. В списке – больше 130 пунктов. Так, все оборудование на территории отелей будут дезинфицировать, а на дорожки нанесут разметки, обозначающие дистанцию в полтора метра. Кроме того, отельеры должны оборудовать на территории изолятор.

Уже сейчас в Турции открыты торговые центры и магазины. Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 29 мая 2020 года, то накануне президент Тайип Эрдоган выступил с заявлением. С 1 июня в стране значительно ослабят ограничительные меры. Так, полностью возобновится сообщение между городами, откроются парки и пляжи. Кроме того, в первый день лета возобновят работу кафе, рестораны, бассейны и спа-салоны. Также планируется открыть детские садики.