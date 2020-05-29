2020-05-29T08:50:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 29 мая 2020: с 1 июня в стране ослабят ограничительные меры

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 29 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 29 мая 2020: отельеры готовятся принимать гостейКоронавирус в Турции, последние новости на 29 мая 2020: отельеры готовятся принимать гостейФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 29 мая 2020 года таковы: в стране зафиксировано 160 979 случаев заболевания, 4 461 человек скончался, 124 369 человек - выздоровели.

Сейчас Турция готовится к туристическому сезону. В этом году всех иностранцев прямо в аэропортах будут тестировать на COVID-19. Если вдруг у одного из пассажиров самолета обнаружат инфекцию, то его и всех остальных пассажиров изолируют.

Кроме того, к отелям и гостиницам в этот сезон будут повышенные требования. В списке – больше 130 пунктов. Так, все оборудование на территории отелей будут дезинфицировать, а на дорожки нанесут разметки, обозначающие дистанцию в полтора метра. Кроме того, отельеры должны оборудовать на территории изолятор.

Уже сейчас в Турции открыты торговые центры и магазины. Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 29 мая 2020 года, то накануне президент Тайип Эрдоган выступил с заявлением. С 1 июня в стране значительно ослабят ограничительные меры. Так, полностью возобновится сообщение между городами, откроются парки и пляжи. Кроме того, в первый день лета возобновят работу кафе, рестораны, бассейны и спа-салоны. Также планируется открыть детские садики.

Анталия готовится к возвращению отдыхающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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