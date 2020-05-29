Новые случаи заражения коронавирусом в России на 29 мая 2020: 8 572 человека заболели за сутки

Количество заболевших коронавирусом в России снижается, уже больше недели из оперативного штаба приходят цифры, которые не превышают 9000 человек. По данным на 29 мая 2020 года, в России выявили 8572 заболевших COVID 2019 в 84 регионах. Всего в стране с начала пандемии выявлено более 387 тысяч заболевших.

- У 42,5% заболевших не было клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксировано еще 174 летальный исход, - сообщили в оперативном штабе.

Больше всего выявляют заболевших в Москве и Московской области, но и там показатели ежедневно снижаются. Всего же в России уже провели 10 млн тестов на коронавирус.

Более 100 заболевших выявили в следующих регионах: в Москве – 2332 человека, в Московской области - 773, Санкт-Петербурге – 369, Нижегородской области – 281, Свердловской области – 230, Ростовской и Челябинской – по 141, Красноярском крае - 138, Волгоградской – 133, Республике Дагестан – 125, Тульской – 112, Брянской – 110, Ханты-Мансийской АО – 105, Воронежская – 104, Новосибирская – 103, Архангельская - 101.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 387 623 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 8264 человека. За весь период зафиксировано 4374 летальных исхода, выздоровели 159 257 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В мире на утро 29 мая зарегистрировано 5 855 283 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки – 117 240 человек, что составляет 2,04% (еще вчера было 1,86%).

Цифры

Как меняется число заболевших от коронавируса в России (данные Оперативного штаба):

25 мая – 353 427,

26 мая – 362 342,

27 мая – 370 680,

28 мая – 379 051,

29 мая – 387 623.