2020-05-29T09:44:06+03:00
Общество

Узнай о сахарном диабете: Эндокринологи ответят на вопросы россиян на бесплатной горячей линии

Любой желающий может позвонить на горячую линию фонда ОРБИ и задать вопрос о сахарном диабете
Ольга БОРСКАЯ
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Свои вопросы врачам могут задать люди с сахарным диабетом, их близкие, а также те, кто беспокоится о рисках развития этого заболевания.Свои вопросы врачам могут задать люди с сахарным диабетом, их близкие, а также те, кто беспокоится о рисках развития этого заболевания.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сейчас как никогда важно заботиться о своем здоровье. Особенно, если у вас есть хронические заболевания - или возраст дает о себе знать.

Чтобы люди с сахарным диабетом могли задать все интересующие вопросы о своем здоровье, не выходя из дома, фонд ОРБИ проведет на своей горячей линии «Дни эндокринолога». Акция пройдет 29-31 мая по номеру бесплатной линии 8 800 707 52 29.

Свои вопросы опытным врачам могут задать люди с сахарным диабетом, их близкие, а также те, кто беспокоится о рисках развития этого заболевания. На горячей линии можно будет узнать больше о сахарном диабете, его симптомах и о том, как его контролировать. Специалисты дадут советы по различным аспектам жизни с диабетом, расскажут о состоянии предиабета и о том, чем он опасен.

Напомним, что фонд по борьбе с инсультом ОРБИ был создан родными людей, столкнувшихся с этим опасным сердечным заболеванием. ОРБИ запустил горячую линию, на которую может бесплатно позвонить любой житель России и получить анонимную консультацию о своем здоровье.

На линии фонд ОРБИ проводит дни с подключениями профильных медицинских специалистов, в рамках программы профилактики инсульта, которая поддерживается Фондом президентских грантов.

Одно из таких заболеваний - сахарный диабет. По данным ВОЗ он в 2-3 раза увеличивает риск инсульта и инфаркта.

- В России с этим заболеванием живут почти 5 миллионов человек, но по данным российских эндокринологов реальное число людей с диабетом в два раза больше. При этом около половины людей с диабетом не подозревают о своей болезни, - отмечают в фонде ОРБИ.

Горячая линия по инсульту фонда ОРБИ 8 800 707 52 29

Горячая линия по инсульту фонда ОРБИ 8 800 707 52 29

ВАЖНО

Горячая линия по инсульту фонда ОРБИ 8 800 707 52 29

Консультацию эндокринолога можно получить 29, 30 и 31 мая с 12 до 18 часов по московскому времени.

Звонок бесплатный

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