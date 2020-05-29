"В гараже Porsche и Mercedes, а штрафы на Тойоту не может оплатить»: Яна Рудковская до карантина нахватала штрафов и не оплатила их

Toyota Camry – не та машина, которой можно хвастаться на своей странице в инстаграме. Особенно, когда у тебя почти 3 миллиона подписчиков, а все посты кричат о том, что живешь ты на широкую ногу. Но именно на эту иномарку Яна Рудковская как-то умудрилась набрать штрафы и еще забыла их оплатить. В распоряжение KP.RU попал документ, свидетельствующий о том, что на одном из автомобилей Яны висит несколько неоплаченных штрафов за превышение скорости в Москве. Например, автомобиль ведущей попал в объектив дорожных камер 11 марта, когда звезда превысила допустимую скорость на 40 километров в час. Это лишь один из примеров.

- Автомобиль Toyota Camry, зарегистрированный на 45-летнюю телеведущую Яну Рудковскую, не раз попадался в объективы камер фиксации нарушений ПДД. Система неоднократно выписывала женщине штраф то на 500 рублей, то на 1000. Более того, общая сумма задолженностей по всем штрафам Рудковской - 5500 рублей, которую телеведущая и продюсер еще не оплатила, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

По информации из свободных источников автопарк известной телеведущей преимущественно состоит из премиальных автомобилей немецких производителей, таких как Porsche и Mercedes. Ранее Яна Рудковская рассказывала журналистам, что к Porsche у нее особое теплое отношение. Почему же ведущая до сих пор не может оплатить сравнительно небольшой штраф, имея в гараже автомобили стоимостью 8 и 9 млн рублей, остается загадкой. Сама же Яна в разговоре с kp.ru подтвердила, что у нее в автопарке есть Тойота Камри.

- Я не знала, что на мне какие-то штрафы есть. Сейчас пандемия, может за это время что-то где-то не уследили. Я сама не езжу на этой машине, – заявила Яна kp.ru.

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