Фельдшера московского ковид-центра обвинили в воровстве респираторов и глюкометров

На воровстве самого дорого по нынешним ковидным временам – средств индивидуальной защиты, попался фельдшер инфекционного центра Городской клинической больницы имени Демихова. Заявление в полицию подало руководство больницы, которая сейчас перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Фельдшер, приехавший в Москву из Забайкальского края, жил в общежитии медицинского центра. Во время плановой проверки в его комнате нашли целый арсенал ворованных средств защиты.

- Были обнаружены более 30 респираторов, 20 глюкометров, а так же различные медицинские препараты. Накануне все это пропало со склада медицинского учреждения, - сообщили «Комсомольской правде» собственные источники в правоохранительных органах.

Свою причастность к воровству 31-летний фельдшер не признает. По его словам, средства защиты он якобы купил на собственные деньги в одной из аптек Москвы. Правда, чеков у мужчины не сохранилось.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, - пояснили в правоохранительных органах.

В больнице дожидаться результатов не стали. Фельдшера уволили.