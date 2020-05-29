Не вижу, не слышу, думаю о другом

Для начала разберемся, что такое внимание в принципе. Если просто и кратко, это избирательная направленность сознания на определенный объект. Тот, который в настоящий момент представляется наиболее значимым. Для человека за рулем это дорога. Объект сложный уже потому, что обстановка на дороге все время меняется.

Сознание вынуждено непрерывно обрабатывать огромный поток информации: дорожные знаки и разметка, светофоры, другие участники движения… Казалось бы, где уж тут отвлекаться на сторонние, не имеющие отношения к процессу управления автомобилем предметы. Но мы отвлекаемся! Более того, делаем это постоянно.

Старый анекдот про то, как водитель увидел блондинку «за рулем», которая «на ходу» красила ресницы, и от возмущения чуть не уронил бритву в кофе, нас уже не смешит. Ну, на работу люди едут – что смешного! Макияж «за рулем», кофе, проверка почты, «серфинг» в социальных сетях – привычные обстоятельства жизни. Специалистам, занимающимся безопасностью дорожного движения, тоже не смешно. Но уже по иным причинам. Отвлечение внимания водителей от управления автомобилем – одна из основных причин аварийности на дорогах. И это не локальная беда, а общемировая проблема. Кардинально решить ее пока не удалось никому. Проведены сотни исследований, отсмотрены тысячи записей с видеорегистраторов за секунды до аварии. Вывод: в идеале от процесса управления автомобилем вообще лучше не отвлекаться, ведь даже секундная потеря контроля может привести к трагедии. Возможно, водители отнеслись бы к этой рекомендации намного серьезнее, если бы понимали, как работают механизмы отвлечения внимания, насколько опасен любой, даже незначительный, на первый взгляд, фактор. Всего исследователи выделяют 4 группы факторов отвлечения внимания: визуальные, звуковые, биомеханические и когнитивные. Разберем каждую в отдельности.

Визуальное отвлечение

К этой группе относятся факторы, которые вынуждают водителя переводить взгляд с дороги на раздражители, не связанные с управлением автомобилем: экран смартфона, монитор бортового компьютера, сигарету, посторонние предметы в салоне автомобиля, и находящихся в том же салоне, но совсем не посторонних – детей и животных. Множество исследований с использованием симуляторов движения (тренажеров, имитирующих процесс управления автомобилем в заданных дорожных условиях), показали, что отведение взгляда от дороги всего на 3 секунды в 80% случаев заканчивается аварией. Временной период, на который водители задерживают взгляд на экране смартфона, в среднем составляет 4 секунды. На полторы-две секунды мы теряем контроль над дорогой, стряхивая сигаретный пепел. Столько же при попытке найти нужную радиоволну. В случае с детьми и животными вообще ничего просчитать нельзя – они непредсказуемы. Аналогично дело обстоит с упавшими предметами – смотря что и куда упало и насколько это трудно достать.

А теперь сопоставим эту информацию с известным показателем скорости реакции водителя на неожиданное препятствие. В среднем она составляет 1 секунду. За это время автомобиль, движущийся со скоростью 60 км/ч, успевает проехать 17 метров, и только потом водитель нажимает педаль тормоза. Если мы в этот момент стряхивали пепел, то скорость реакции замедляется еще на две секунды, и за это время автомобиль проезжает еще 34 метра. Смотрели в смартфон – сразу плюс 51 метр (3 секунды!). Дальше считать бессмысленно. Остается только уповать на то, что попадешь в те самые 20% везунчиков, которым в подобных обстоятельствах удалось избежать аварии.

Звуковое отвлечение

Музыка, рингтоны, голос электронного ассистента, пассажира или приятеля, приславшего голосовое сообщение – все это слуховые раздражители, которые в той или иной степени негативно влияют на способность водителя к концентрации?

Главным образом, замедляются моторные функции. Иными словами, негодующий рокот босса в телефонной трубке в критической ситуации может помешать вовремя затормозить. Даже если не особо вникать в смысл того, что он там рокочет. Так что раздражители лучше устранить. Рингтон отключить, музыку приглушить, разговорчивого пассажира «поставить на паузу», а электронного ассистента придется слушать. Общий принцип такой: в салоне должно быть достаточно тихо для того, чтобы слышать происходящее вокруг (предупреждающие сигналы соседей по движению) и внутри самого автомобиля (нехарактерные звуки, которые могут свидетельствовать о неисправности).

Биомеханическое отвлечение

То есть, связанное с двигательной активностью и не связанное с самим процессом управления автомобилем. Сюда относятся действия со смартфоном, поиск предметов по салону, уже упомянутое курение, попытки перекусить на ходу, нанести макияж, поймать кота и передать ребенку игрушку. Все эти действия предполагают, что водитель уберет одну руку с руля и, хотя бы, на пару секунд отведет взгляд от дороги. Именно столько, например, уходит на то, чтобы открыть пакет с чипсами. Это если в секундах. А в метрах мы уже считали – 34. Пару лет назад специалисты Центра автомобильных исследований Университета штата Огайо (США) опубликовали данные, согласно которым причиной 11% всех ДТП, случившихся за год в штате, стал обычный стаканчик с кофе. Попытка поднять с пола упавший предмет вообще чревата полной потерей контроля над ситуацией. Поэтому все предметы в салоне должны быть закреплены – что упало, то пропало до ближайшей остановки в разрешенном месте. Животные должны ехать в «переноске», дети – зафиксированными в автокресле или пристегнутые ремнем безопасности (в зависимости от возраста, роста и веса). Пить кофе, наводить красоту и тыкать пальцем в смартфон – только после того, как будет выключен двигатель. А курить – здоровью вредить!

Когнитивное отвлечение

В эту группу входят такие отвлекающие факторы, которые заставляют водителя мысленно сместить фокус внимания с анализа дорожной ситуации на размышление об иных вопросах. Звучит так, будто мы имеем в виду, что где-нибудь перекрестке водитель вдруг

задумается о влиянии французской революции на социокультурное развитие Европы. Все проще! Любой, самый пустяшный разговор по телефону, прослушивание или запись голосовых сообщений, беседа с попутчиком – когнитивное отвлечение. Казалось бы, что такого: мама позвонила и попросила купить кефир. А мозг напрягся. Ему надо принять информацию, обработать и составить осмысленный ответ. На это время он перестает считывать дорожную информацию. Происходит это незаметно, процесс переключения с одного предмета на другой – всего 0,04 сек. Но все зависит от продолжительности разговора и темы. Чем дольше разговор и волнительнее тема, тем труднее и дольше переключается мозг.

Кроме того, 90% людей визуализируют то, что слышат. Представляют маму, кефир в его ассортиментном разнообразии… А за визуализацию отвечает все тот же отдел мозга, что и за концентрацию внимания.

Нетрудно заметить, что одни и те же отвлекающие факторы присутствуют в разных группах. То есть одновременно запускают сразу несколько механизмов отвлечения внимания. Скажем, отправляя голосовое сообщение, водитель убирает руку с руля (биомеханическое отвлечение), формирует в сознании текст сообщения (когнитивное отвлечение) и реагирует на звук собственного голоса (звуковое отвлечение). При этом он еще должен анализировать дорожную информацию. Никакой мозг – будь за рулем хоть сам Эйнштейн! – не способен выполнять эти задачи единовременно. Только последовательно, переключаясь с одного вида деятельности на другой. Он очень старается делать это быстро. Но этого зачастую оказывается недостаточно.