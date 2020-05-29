Росстат, скажи: сколько составляет население России на самом деле?

ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ И ЭМИГРАНТЫ

Размеры демографической катастрофы в России преуменьшены, утверждаю я.

Обратимся к официальной статистике Росстата по рождаемости и естественной убыли населения. С 1990 по 2019 годы включительно, то есть за 30 лет, в стране родилось 47,4 млн человек, а умер 61 млн человек.

За исследуемое время, в среднем, ежегодно рождалось 1,58 млн человек, а умирало 2,03 млн человек – таким образом, средний размер естественной убыли населения в год составил 450 тысяч человек.

Кроме того, согласно международным источникам, за 30 лет Россию покинуло более 11 млн эмигрантов, из которых 6,5 млн переехали на постоянное место жительство с потерей гражданства России, а 4,5 млн имеют двойное гражданство или вид на жительство, но периодически посещают РФ. В среднем число эмигрантов составило 360 тысяч человек в год.

Если сложить средний показатель естественной убыли и среднее количество эмигрантов, получим, что каждый год страна теряла 810 тысяч граждан.

Однако с 1992 по 2018 год российские паспорта получили 6,9 млн жителей иностранных государств (в основном, граждане бывших республик СССР и только 150 тысяч – из дальнего зарубежья). В среднем - 266 тысяч человек в год.

Если добавить этот миграционный приток к подсчитанным выше цифрам потерь, мы сможем подвести общий баланс. Каждый год, в среднем, население страны сокращалось на 543 тысячи человек.

Делаю вывод: за 30 лет Россия безвозвратно потеряла 16,3 млн человек. А вовсе не 1 млн, как нас уверяют.

МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ ПЕРЕПИСИ?

Статистика по сокращению образовательных учреждений в РФ только подтверждает эти цифры.

За последние 29 лет закрылись 51 тысяча детских садов и 29 тысяч школ. Число обучающихся в колледжах за этот же период сократилось на 1,1 млн человек (на 27% к уровню 1990 года).

Разве эти данные не говорят о надвигающейся катастрофе народонаселения в России?

Компетентные эксперты ставят под сомнение абсолютную точность данных Всероссийской переписи 2010 года. И это наглядно доказывает развитие демографии с 1990 по 2019 годы. В Москве, например, лишь 60-70% населения были переписаны «при непосредственном контакте», а по всей стране, как считают аналитики – не более 40%.

Местные и региональные власти – вот главные организаторы ложных показателей. «Мертвые души» являются основанием для формирования местных бюджетов и удобным инструментом для «дележа». Чем больше людей покажешь – тем больше из казны денег получишь!

ПУТЕМ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ

Население многих областей не превышает полмиллиона. И при таком низком демографическом уровне в областях – раздутый чиновничий аппарат! Министерства, неэффективно расходующие бюджетные средства: министры экономики, которой нет, министерство просвещения на 10-25 школ, министерство внутренних дел для 15-25 отделений полиции – весь комплекс бюрократической иерархии. Настало время объединять области. В таких финансовых, бюрократических условиях невозможно развивать экономику и давать точные демографические показатели.

Надо кричать, что нет народа в стране! Как развивать экономику? Как улучшать благосостояние граждан?

Всем женщинам России, в возрасте от 20 до 60 лет, в связи с пандемией коронавируса и прямых убытков, предлагаю немедленно заявить о дарении 2-3 гектаров. Пусть они оформляют землю в собственность, дарят её, продают, отдают в аренду, вводят в бизнес. Многие россиянки самостоятельно воспитывают одного-двух детей. При этом, как правило, зарплата женщин на 30% ниже, чем у мужчин. Могут российские женщины получить от государства что-то реальное?

В России 100 млн плодородной земли заросли сорняком! Реставрируйте законы Екатерины Великой и Александра I, благодаря которым были привлечены миллионы переселенцев из Европы. Жалкую инициативу Минэкономики РФ, предложившего давать вид на жительство иностранцам, которые покупают недвижимость в России, даже критиковать неприлично. Подобный закон существует в разных странах мира более 15-20 лет.

Если правительство не предпримет никаких радикальных реформ по подъему рождаемости и по привлечению мигрантов – из бывших стран СССР и других стран мира, то к 2035 году от населения России останутся жалкие крохи.

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