Колокольцев наградил четырех полицейских за задержание вооруженной группы преступников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников патрульно-постовой службы Отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное города Москвы, которые проявили мужество и профессионализм при задержании вооруженных преступников в столичном районе Орехово- Борисово.

- За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей министр наградил старшего сержанта полиции Михаила Калашникова и сержанта полиции Романа Гагина медалями МВД России "За доблесть в службе", а старшего лейтенанта полиции Алексея Сычевского и сержанта полиции Александра Чечеткина - Почетными грамотами МВД России, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, вечером 24 мая в дежурную часть Отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное города Москвы поступило сообщение о стрельбе возле дома 65 "Б" по Каширскому шоссе. На место происшествия были направлены два наряда патрульно-постовой службы полиции.

- Прибыв в течение нескольких минут к жилому комплексу, Михаил Калашников и Роман Гагин вместе с коллегами Алексеем Сычевским и Александром Чечеткиным выяснили, что стрелявшие находятся в паркинге внутри здания. Полицейские быстро сориентировались, рассредоточились на местности и приняли меры к задержанию правонарушителей. Осматривая территорию парковки, заполненную автомашинами, Михаил Калашников заметил неизвестного, который вбежал в лифтовой холл и закрыл за собой дверь. Полицейский бросился за ним и увидел, что в лифте находятся пятеро человек в медицинских масках. Сотрудник патрульно-постовой службы воспрепятствовал закрытию дверей кабины лифта и принял решение не применять табельное оружие, так как в замкнутом пространстве могли пострадать посторонние граждане. Один из мужчин оттолкнул его и попытался скрыться. Михаил Калашников с подоспевшим Романом Гагиным догнали и обезвредили убегавшего. В дальнейшем еще двое подозреваемых были задержаны полицейскими на месте событий, а остальные – сотрудниками Госавтоинспекции на Большой Сухаревской площади в ходе отработки ориентировки, - сообщила подробности задержания Ирина Волк.

В МВД России отметили, что Михаил Калашников – опытный и грамотный сотрудник патрульно-постовой службы, профессиональный стаж которого – 28 лет. Его напарник Роман Гагин четыре года назад был назначен на должность полицейского-водителя, и он берет пример со своего старшего коллеги.

- Я знал, что это злоумышленники, и их надо задержать. Такая наша работа, - заявил Гагин журналистам, которые готовят про него сюжет.