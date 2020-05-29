Все о призах и Джекпоте «Русского лото». Как участвовать в лотерее и выигрывать

Мы решили разобраться в правилах знаменитой лотереи и узнать отзывы о ней у лотерейных миллионеров.

Правила игры в «Русское лото»?

Чтобы стать участником «Русского лото», достаточно купить билет. Он состоит из двух игровых полей, в каждом из которых 15 чисел от 1 до 90.

Правила лотереи «Русское лото» предельно простые и напоминают известную настольную игру в лото. Выигрышную комбинацию определяют с помощью бочонков, которые держит в мешке ведущий. Он по очереди достает бочонки и объявляет их номера. Ваша задача следить, какие из названных чисел есть в вашем билете.

Лотерея проводится в несколько туров. В первом победителями становятся те участники, которые первыми отметят все пять чисел в любой из строк билета. Во втором туре – кто отметит все 15 чисел одного из игровых полей. Если это произойдет на 15-м ходу, поздравляем, вы выиграли главный приз – Джекпот «Русского лото».

Чтобы стать победителем во всех последующих турах, нужно, чтобы ведущий назвал все 30 чисел из вашего билета.

Вот и все правила. Теперь вы знаете, как играть в «Русское лото» дома.

Что можно выиграть?

Конечно, Джекпот «Русского лото» – это не единственный приз, который разыгрывается в лотерее. Здесь можно выиграть автомобили, загородные дома, дачи, путешествия, а также множество других денежных призов.

Какой Джекпот «Русского лото» в тираже, а также что еще разыграют в ближайшие выходные, можно прочесть на сайте stoloto.ru.

Фото предоставлено "Столото"

Отзывы победителей-миллионеров

Можно ли как-то приманить лотерейную удачу, чтобы выиграть в лотерею? Некоторые победители поделились своими секретами успеха. Например, жительница Вологодской области Виктория Михайлец уверена, что выиграла миллион в «Русское лото» благодаря силе визуализации. Женщина тщательно выбирала билет и в этот момент представляла себя победителем. А уже через пару дней ее мысли материализовались.

— Я открыла личный кабинет на сайте «Столото», а там шестизначная сумма! Я, конечно, очень хотела выиграть, но, признаюсь, растерялась от своей победы. Вот так и убедилась, что все мысли материальны. Начну думать о Джекпоте «Русского лото» сегодня же, вдруг повезет его выиграть, — смеется Виктория.

Эти средства женщина направила на погашение финансовых обязательств. Теперь она может больше времени уделять своему хобби – съемке и монтажу видеороликов, а также чаще проводить время с сыном и дочерью.

В силу визуализации верит и секретарь-референт из Тулы. Ангелина Леонова тоже выиграла в «Русское лото» 1 000 000 рублей. Она купила билет на сайте «Столото», перерисовала билет на листе бумаги и стала представлять, как ведущий будет называть ее числа одно за другим.

— По ходу трансляции розыгрыша я зачеркивала числа, которые называл ведущий. И вот у меня осталось только 55. Я представила, как из мешка появляется бочонок с этим числом и это случилось! Кстати, это четвертый билет в моей жизни, я еще новичок в лотереях. А новичкам, как известно, везет, — рассказывает свою историю Ангелина.

Ангелина не раздумывая решила, что выигрыш направит на покупку однокомнатной квартиры.

Супруги Анна и Сергей Аржановские из Ростова уверены, что их победа связана с появлением в семье котенка. Не даром же говорят, что если спасти бездомное животное, то в дом вместе с ним придет что-то хорошее. Семейная пара подобрала с улицы двух котят. Одного оставили себе, а второго пристроили в добрые руки. А через пару недель они выиграли в «Русское лото» 1 000 000 рублей.

— Супруга сказала, обязательно выиграет в лотерею. Мы в тот же день поехали за билетами на другой конец города. Аня настаивала, что нужно именно в тот киоск «Столото», и не ошиблась — делится Сергей. – Надеемся, что это не последняя наша победа. Хочется стать обладателем Джекпота «Русского лото» в 2020 году.

Выигрыша хватит, чтобы сделать хороший ремонт в квартире и подарить подарки всем близким. Кстати, Аржановские – многодетные родители. Они воспитывают троих дочерей.

А вот москвич Анатолий Лановой считает, что никакого секрета удачи не существует. Мужчина никогда не визуализировал, как по итогу розыгрыша «Русского лото» выигрывает Джекпот в 2020 году. А билеты и вовсе покупает с закрытыми глазами, не глядя на числа.

Анатолий доверился судьбе и выиграл в лотерею 180 тысяч рублей. А через полгода он стал обладателем 1 100 000 рублей и тоже благодаря лотерее

— Когда я увидел сумму в личном кабинете «Столото», не сразу заметил единицу в начале. Обрадовал супругу, что снова выиграл для нее сто тысяч. А оказалось, миллион и сто тысяч рублей! — вспоминает победитель.

Анатолий Васильевич считает, что двойной выигрыш – далеко не предел. Но по традиции, приманивать удачу специально не будет, просто продолжит покупать билеты. А это, как известно из популярного анекдота, минимальное требование для выигрыша и автомобиля, и загородного дома, и даже Джекпота «Русского лото» в любом тираже.