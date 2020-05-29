2020-05-29T14:02:53+03:00
Происшествия

На МКАДе столкнулись три грузовика: одного из водителей госпитализировали на вертолете

«Газель», за рулем которой был мужчина, зажало между двумя фурами [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Пострадавших эвакуировали в больницу на вертолете. Фото: департамент ГОЧСиПБ Правительства МосквыПострадавших эвакуировали в больницу на вертолете. Фото: департамент ГОЧСиПБ Правительства Москвы
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Днем в пятницу, 29 мая, в районе 97-го километра МКАД столкнулись три грузовика. Все они ехали попутно в одной полосе и, судя по всему, не соблюдали безопасную дистанцию. Больше всех досталось водителю «Газели», автомобиль которого зажало между двумя фурами. Выбраться из кабины мужчине помогли спасатели. Но из-за пробки, которую собрала авария, ждать скорую пришлось бы долго. На помощь пришла авиация. Вертолет приземлился прямо на московскую кольцевую автодорогу.

- С места ДТП вертолётом эвакуировали одного пострадавшего в тяжёлом состоянии после деблокировки в лечебное учреждение столицы. В полете его сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние потерпевшего, - сообщили «Комсомольской правде» в департаменте ГОЧСи ПБ Правительства Москвы.

Еще двоих пострадавших доставили в больницу на обычных автомобилях скорой. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают причину столкновения.

ДАВАЙ В ОБЪЕЗД

Из-за ДТП в районе 97-го километра МКАД образовалась пробка. Водителям стоит заранее планировать маршруты объезда.

На МКАДе столкнулись три грузовика: одного из водителей госпитализировали на вертолете.Анастасия ВАРДАНЯН

ИСТОЧНИК KP.RU

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