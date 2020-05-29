TikTok пожертвует дополнительные 5 миллионов рублей на борьбу с пандемией

Благодаря активному участию пользователей в кампании TikTok #cпасибомедикам платформа пожертвует дополнительные 5 млн рублей в фонд акции #МыВместе ВОД «Волонтеры-медики». Ранее TikTok уже пожертвовал «Волонтерам-медикам» 20 млн рублей. Средства пойдут на закупку медикаментов и средств защиты для врачей и волонтеров.

В непростое время, когда Россия продолжает бороться с пандемией COVID-19, ведущая платформа для создания коротких видео TikTok запустила благотворительную кампанию #спасибомедикам. Платформа объединила тысячи пользователей со всех уголков страны, которые выразили благодарность врачам и работникам сферы здравоохранения в формате коротких видеороликов. В рамках кампании на платформе было опубликовано более 40 тысяч коротких видео, которые собрали почти 60 млн просмотров и 2 млн лайков. Кроме того, пользователи поделились ими более 120 тысяч раз.

Многие российские знаменитости тоже присоединились к кампании #спасибомедикам. Признательность и уважение борцам с пандемией выразили Мот, Лена Темникова, RASA, Ани Лорак, Давид Манукян, Юлианна Караулова, Карина Кросс, Алсу, Яна Рудковская, Анита Цой и другие.

22 мая в официальном аккаунте @TikTokRussia прошел благотворительный концерт в поддержку врачей: из своей студии выступила группа «Мумий Тролль», а также Клава Кока, ST и Мэвл. Двухчасовую трансляцию посмотрели 450 тысяч пользователей, что стало рекордным количеством для TikTok в России.

За каждый опубликованный видеоролик с хэштегом #спасибомедикам и словами благодарности платформа добавила 100 рублей к общему пожертвованию, собрав запланированные 3 млн рублей, а за каждого зрителя онлайн-концерта — 10 рублей, собрав 2 млн рублей. Благодаря активному участию пользователей TikTok переведет дополнительные 5 млн рублей Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики», чтобы обеспечить медицинских работников по всей России необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты.

Благотворительная кампания, проведенная в России, стала частью глобальных инициатив TikTok по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями в разных странах.