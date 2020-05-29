Ученые объяснили, почему девочки чаще впадают в подростковую депрессию, чем мальчики

Сколько времени сейчас, когда все еще действует ограничения самоизоляции, ваш ребенок проводит времени в социальных сетях? Три часа в день? Шесть часов? Еще больше? Есть повод задуматься: ученые провели ряд исследований, чтобы понять, как время, проведенное в гаджетах, влияет на психологическое здоровье подростков, и пришли к выводу – уж лучше играть в киберигры, чем сидеть в соцсетях.

Статистика «Поколения Z»

Во всем мире растет количество подростков, страдающих депрессией. И Россия тут не исключение. Статистика неумолима – по данным ВОЗ, около 20 процентов подростков будут испытывать подростковую депрессию, не достигнув зрелого возраста, а в России около 11 % подростков страдают депрессивными расстройствами в возрасте до 18 лет.

Число детских самоубийств тоже растет: в нашей стране в 2018 году было зафиксировано https://tass.ru/obschestvo/6365110 на 14 процентов больше подростковых суицидов, чем в предыдущем. И есть одна закономерность: девочки сталкиваются с такими психологическими проблемами чаще, чем мальчики. Ученые решили разобраться с этой закономерностью.

Прежде всего, рост депрессий у подростков исследователи связывают с распространением смартфонов. Для детей, родившиеся уже в конце 1990-х - в начале 2000-х гаджеты стали неизменным атрибутом жизни. Огромная часть их общения перешла в соцсети и мессенджеры. А американские ученые экспериментально доказали, что психическое здоровье подростков очень зависит от времени, проведенного в гаджетах.

Больше гаджетов – меньше счастья

В исследованиях приняли участие 6595 подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Было оценено время, которое они проводили в социальных сетях, и выяснилось, что те дети, кто сидел в гаджетах более 3 часов, оказались в зоне риска. У них чаще возникали психологические проблемы.

Ученые доказали, что психическое здоровье подростков очень зависит от времени, проведенного в гаджетах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

26 процентов девушек, которые проводили в соцсетях 6 часов в день или больше, заявили, что они не чувствуют себя счастливыми. А среди тех барышень, что «чатились» минут 30 в день, недовольных своей жизнью оказалось только 15 процентов. У парней зависимость от «инстаграмов» и «фейсбуков» оказалась ниже, но тоже существенна. Но оставалось еще выяснить, почему у девочек подростковые депрессии бывают чаще, чем у мальчиков.

Богатые меньше «чатятся»

На этот раз в исследовании участвовало более 211 тысяч подростков. И результаты действительно должны заставить задуматься.

Прежде всего, те из подростков, кто меньше пользовался гаджетами, как ни странно, имели чуть более высокий уровень благосостояния. А те, кто много времени проводил в соцсетях, испытывали проблемы и даже суицидальные настроения. Но самое главное, исследователи зафиксировали, что девушки и парни по разному проводят время в гаджетах. Если мальчики-подростки большую часть играют в игры, то девушки предпочитают соцсети и мессенджеры.

Есть множество исследований, как социальные сети влияют на психику. Стресс может вызвать даже то, что ваш собеседник медлит с ответом, и вынуждает вас то и дело поглядывать на экран, проверяя сообщения. Кроме того, научно доказано, что продолжительное использование мобильных гаджетов ребенком нарушают сон, а значит, ухудшает качество жизни. Есть еще лайки, которыми вас оценивают, причем не всегда так, как хотелось бы. А картинки в инстаграме более успешной жизни кого хочешь загонят в депрессию. Все это для девочек-подростков значит больше, чем для парней.