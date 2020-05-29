2020-05-29T16:26:20+03:00
Общество

Лауреат Нобелевской премии: Карантин — пустая трата времени, он убил больше людей, чем спас

Учёный-биофизик считает, что бездумное решение государств загнать весь мир в карантин было мотивировано не научным расчётом, а паникой
Майкл ЛЕВИТТлауреат Нобелевской премии
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Профессор считает что карантин - не нужен. Однако сто тысяч смертей в США говорят об обратном.Профессор считает что карантин - не нужен. Однако сто тысяч смертей в США говорят об обратном.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Этот 73-летний профессор Стэнфордского университета — один из самых авторитетных специалистов в своей области. Член Национальной Академии наук США и её британского аналога — Лондонского Королевского общества, лауреат Нобелевской премии по химии-2013. Да, как любят подчёркивать оппоненты, не эпидемиолог, а «всего лишь» биофизик. Но ранее он уже смоделировал развитие эпидемии в Китае: предсказал, что пик придётся на февраль, заболеют 80 тысяч, умрут 3,2 тысячи. В итоге почти так и случилось!

А сейчас его цитируют ведущие британские газеты DailyMail и Telegraph. По мнению профессора Майкла Левитта, бездумные меры государств, загнавших весь мир в карантин, — не более чем грандиозное надувательство.

Решение держать людей взаперти было мотивировано не научным расчётом, а паникой. Математическая модель, на которую ориентировалось государство, загоняя нас в карантин, преувеличивало возможную смертность от ковида в 10-12 раз.

И это не только моё мнение. Таковы выводы доклада одного из крупнейших банков США, JP Morgan: карантин не смог изменить курс пандемии, но смог лишить миллионы людей средств к существованию.

Вирус имеет собственную динамику, и карантинные меры ей не соответствовали: или запаздывали, или были неэффективными и уж точно повлекли незначительный эффект. В Германии после облегчения карантина «уровень заражаемости» остался на том же уровне, в Дании после возобновления работы школ и торговых центров он и вовсе упал.

Думаю, «блокада» не спасла нас. Да, возможно, какое-то количество людей не погибло в ДТП, перестав ездить на машинах. Но социальный урон: домашнее насилие, разводы, алкоголизм — достиг экстремальных масштабов. Карантин не сохранил жизни — он СТОИЛ многих жизней.

Я признаю, что карантин может быть эффективным, но это в большей мере средневековая мера, чью важность преувеличили эпидемиологи, и все их послушали. А какой-либо экспертной дискуссии о том, как действовать, почти не было. Полагаю, правительству следовало бы надеть на британцев медицинские маски и помочь им как-то по-другому продолжить работать — вместо того, чтобы гнаться за «поддержанием социальной дистанции». Но, думаю, по непонятным мне причинам как наши лидеры, так и простые люди впали в панику. На результаты смотрите сами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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