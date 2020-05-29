ТЕСТ: Как часто ты теряешь контроль за ситуацией на дороге?
Этот тест мы подготовили вместе с Госавтоинспекцией МВД России. Постарайся честно ответить на все вопросы, и узнай свой результат. Если сделаешь все правильно – ты сможешь «прокачать» свои навыки безопасного управления автомобилем
1Ты двигаешься по дороге вне населенного пункта. На спидометре - около 90 км/ч. Вдруг пропадает радиосигнал. Но у тебя в автомобиле установлен сенсорный экран («тачскрин»)! Несколько нажатий, и все снова заработает! Обычно ты в этом случае:
Правильный ответ:Конечно, управлять настройками с «тачскрина» удобно. Но только не «за рулем»! Отвлечение водителя на посторонние предметы и устройства (например, на сенсорный экран) увеличивает время реакции на 30%. Запускается механизм и визуального (взгляд не на дорогу, а на устройство), и когнитивного (мысли не о дорожной ситуации, а о выборе настроек) отвлечения!
2Вечер пятницы. Ты едешь на дачу. Шашлык, вино - вот это все. Раздается звонок - шеф! Обычно ты в похожих случаях:
Правильный ответ:Реакция человека, говорящего по смартфону «за рулем», резко снижается. Исследование Американской ассоциации автомобилистов и Университета Юты (США) показало: говорящий по смартфону водитель реагирует так, будто в его крови 0,8 промилле алкоголя. Гарнитура не решает проблему. Включается механизм когнитивного отвлечения — водитель сосредоточен не на дороге, а на разговоре.
3Ты едешь по городу в довольно плотном потоке. На экране смартфона появляется уведомление: приятель спрашивает о планах на выходные. Как правило, в этих случаях ты:
Правильный ответ:Отвести взгляд от дороги - утратить контроль. Набор текста «за рулем» – один из самых опасных отвлекающих факторов. По результатам исследования Университета Юты (США), в такие моменты риск попасть в ДТП возрастает в 6 раз. Этот эксперимент, кстати, проводился не на реальных автомобилях, а на компьютерных симуляторах. Иначе большая часть его участников просто погибла бы.
4Утром, по пути на работу, получаешь голосовое сообщение от мамы и...
Правильный ответ:Мама - это очень важно! Но если ты слушаешь ее голосовое сообщение «за рулем» во время движения, твои мысли не о дороге, а о маме. Это «когнитивное отвлечение». Запись голосового сообщения «за рулем» отвлекает еще сильнее, ибо к когнитивному присоединяется еще и биомеханическое (убираешь руку с руля) и визуальное (смартфон у лица сокращает поле зрения) отвлечение.
5Едешь вечером с работы. Осознаешь, что вот уже несколько часов не смотрел ленту новостей в соцсетях. Ужас! Далее ты:
Правильный ответ:Запомни сам и сообщи другому: «скроллинг» новостной ленты соцсетей во время движения запускает сразу три механизма отвлечения: когнитивный (читаем посты), визуальный (смотрим на экран, а не на дорогу) и биомеханический (рука не на руле, она держит смартфон). В такие моменты ты как бы исчезаешь, и управление автомобилем выходит из-под твоего контроля.
6Вырвался, наконец, на природу! Тебя ждет баня, рыбалка, шашлык! Душа поет! А тут еще и композиция заиграла что надо! Ты:
Правильный ответ:Музыка должна «качать» на танцполе. Чем выше громкость, тем сильнее слуховое отвлечение. Ты просто не услышишь то, что предназначено именно для тебя: к примеру, визг тормозов автомобиля, водитель которого очень старается в тебя не въехать. К тому же, громкая музыка в салоне автомобиля повышает уровень стресса водителя, говорят ученые.
7С утра в дороге. Едешь в командировку в соседний регион. Чтобы сэкономить время на завтрак, взял бутерброды и кофе с собой в дорогу. И когда проголодался, ты…
Правильный ответ:Перекусывая «за рулем», человек запускает сразу три механизма отвлечения – визуальное (отводит взгляд от дороги), биомеханическое (убирает одну руку с руля) и когнитивное (вкусно или нет?). Кофе за рулем тоже опасен: термокружка в момент глотка закрывает тебе почти все поле зрения. Вывод: «за рулем» не едят, за едой – не рулят!
8Ты едешь на природу с друзьями. Конечно, всю дорогу вы будете…
Правильный ответ:Разговоры с попутчиками отвлекают водителя сильнее, чем разговор по смартфону с hands-free. Включаются все механизмы отвлечения: визуальный (приходится смотреть на собеседника), звуковой (слушать его), когнитивный (думать над ответами), биомеханический (жестикуляция). Громкая музыка увеличивает уровень стресса водителя.
9Едешь с ребенком в парк развлечений. Малыш чем-то занят на заднем сиденье. Конечно, он в автокресле, пристегнут - все как полагается. Но ты…
Правильный ответ:Исследование Университета Монаша (Австралия) показало: присутствие детей отвлекает водителей в несколько раз сильнее, чем использование смартфонов. Что делать? Лучше всего ЗАРАНЕЕ убедиться в том, что с ребенком и его автокреслом все в порядке. Если сомневаешься в его безопасности – остановись и проверь еще раз!
10Друзья привезли с Гоа громоздкую подвеску-оберег и роскошный ароматизатор для салона автомобиля. Ты, конечно же…
Правильный ответ:Всевозможные «висюльки», раскачивающиеся под зеркалом заднего вида, отвлекают водителя и заставляют постоянно переводить взгляд с дороги внутрь салона. Каждые несколько секунд! Это колоссальный фактор отвлечения. Сильный запах - тоже, кстати. А все, что нас отвлекает, делает нас слабее.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:У нас для тебя две новости. Плохая - ты почти не смотришь на дорогу. Хорошая в том, что все еще можно исправить. Бегом, а то лишишься водительского удостоверения!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Все очень серьезно. На тебя влияют практически все возможные отвлекающие факторы. Срочно узнай о том, как они работают, и как им не поддаваться!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:К сожалению, тебя нельзя считать хорошим водителем. Да, педалями и рулем пользоваться ты, конечно, научился. Теперь самое время браться за ум – научись не отвлекаться «за рулем».
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:В универе тебе бы поставили максимум «зачет». Хочешь «хорошо» и «отлично» - изучи все факторы, отвлекающие водителя во время управления автомобилем.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ты просто кремень! Тебя вообще ничего не отвлекает! Но расслабляться нельзя - люди тебе жизни свои доверяют!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Сила течет в жилах твоих! Ничто не может отвлечь тебя от главной цели твоего пути! Все вовремя замечаешь ты, ко всему готов. Настоящий капитан своего корабля!
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