«Привезем горячим»: К доставке кофе в Яндекс.Еде подключились небольшие кофейни

Для многих из нас утренняя покупка горячего, бодрящего кофе по дороге на работу была традицией. Да что там утром, в обеденный перерыв тоже милое дело сходить за любимым напитком. Теперь, когда мы вынужденно сидим дома и работаем удаленно, ностальгия по профессионально сваренному кофе ощущается особо остро. Но карантин - не повод отказывать себе в маленьких радостях. На дом во время пандемии можно заказать не только продукты, бытовую химию или готовые блюда, но и горячий кофе.

КОФЕ НЕ УСПЕЕТ ОСТЫТЬ

Доставка ароматного капучино или латте займет примерно 10 минут. Остыть заказ не успеет, потому что привезут его из ближайшей к вам кофейни. К доставке активно начали подключаться не только крупные сети, но и небольшие кофейни.

- В работе с доставкой нам важно донести до клиентов такое же качество напитков, которое они получают в кофейнях. Поэтому прежде чем начать работу, мы неоднократно тестировали все бизнес-процессы. В результате стали одним из первых партнеров Яндекс.Еды по доставке горячих напитков. Здесь важно было выстроить быструю систему реагирования на поступление заказов. Другая задача - подобрать правильную упаковку. Совместно с менеджерами Яндекс.Еды мы разработали и внедрили решения, которые нас устраивают, - рассказали в международной сети кофеен «Даблби».

…И НЕ ПРОЛЬЕТСЯ

Чтобы кофе довезли к вам в целости и сохранности, заведения используют специальную упаковку. Стаканы с напитком отдают курьерам вместе с подставками, чтобы кофе можно было зафиксировать в термосумке, не пролив по дороге.

- Крышки стаканов должны быть без питейников и отверстий. А сами стаканы лучше выбрать двухслойные, - советуют кофейням в сервисе. - В крайнем случае можно закрыть стакан фольгой и очень плотно прижать сверху крышкой. Но перед отправкой лучше убедиться, что такая упаковка и правда не проливается.

Если ваша кофейня работает в Москве и области, всю нужную упаковку можно заказать у поставщиков Яндекс.Еды.

КСТАТИ

Чтобы поддержать малый бизнес, которому сейчас не просто работать в условиях пандемии, Яндекс.Еда (гиперссылкой на https://eda.yandex) объявила о специальных условиях сотрудничества. Первое, быстрое подключение к сервису. Процедура занимает несколько часов. Для этого нужно заполнить заявку.

Второе, бесплатная доставка. При подключении к сервису до 15 июня независимые кофейни, рестораны и небольшие сети до трех точек получают:

- 100 первых заказов бесплатно при доставке партнерами Яндекс.Еды;

- нулевую комиссию, если ресторан доставляет своими силами.

Если вы работаете в столице РФ, можно подать заявку на получение субсидии от правительства Москвы на работу малого и среднего бизнеса с сервисами доставки еды. Поддержку предпринимателям оказывают и в регионах. Обращаться нужно в местные органы власти.