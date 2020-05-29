«Слышно плохо, видно еще хуже, по клавишам не попадаешь вообще»: Как я писал заметку в униформе борца с коронавирусом

Глядя на набравший силу челендж «попробуй себя в роли врача», я подумал - а почему нет? Если они работают в этом костюме 12 часов, что ж я обычную заметку в таком виде написать не смогу? Заодно и протестируем, к чему нам готовиться, ведь согласно предсказаниям Роспотребнадзора, как минимум, маски и перчатки с нами надолго.

Как вообще устроена обычно работа в Кремле? Журналисты приходят в Первый корпус Кремля, общаются с участниками мероприятия, а потом из пресс-центра или из зала заседаний описывают увиденное. Возьмем самый простой вариант - просто сесть на стул, посмотреть трансляцию мероприятия Владимира Путина и написать об этом.

Костюм, бахилы, шапочка, медицинские перчатки, маска, костюм. Настоящей маски на глаза не было, хотел надеть маску для плавания, но решил дать себе поблажку, не клиника же у нас тут в конце концов.

Взял ноутбук, сел к телевизору - как раз началась встреча президента с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

Ощущения так себе. Пальцы в перчатках по клавишам не попадают вообще. Как же будут работать те, кто пишут с планшетов?

Защитный капюшон постоянно сползает на глаза, шапочка шуршит - слышно плохо, видно еще хуже.

Сначала губернатор доложил о ситуации в регионе, потом попросил одобрить его решение идти осенью на перевыборы.

- Я уже дал оценку вашей работе, она в целом положительная, - согласился Путин.

Через десять минут в костюме становится жарко, я понимаю тульскую медсестру и даже завидую ей. В перчатках все выходит очень медленно и неловко. Хорошо, что сегодня не Госсовет длиной в пару часов.

Не представляю, как медики в таком облачении лечат людей. Вот эти две тысячи знаков я писал минут двадцать, хотя что тут, собственно, писать. Честно вам скажу, отличный способ набраться уважения к труду врачей.

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