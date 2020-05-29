2020-05-29T17:59:49+03:00
Общество

«Слышно плохо, видно еще хуже, по клавишам не попадаешь вообще»: Как я писал заметку в униформе борца с коронавирусом

Наш спецкор Дмитрий Смирнов на себе решил испытать, каково приходится врачам в защитных костюмах
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
Поделиться:
Наш корреспондент присоединился к челенджу "Попробуй себя в роли врача".Наш корреспондент присоединился к челенджу "Попробуй себя в роли врача".Фото: Дмитрий СМИРНОВ
Изменить размер текста:

Глядя на набравший силу челендж «попробуй себя в роли врача», я подумал - а почему нет? Если они работают в этом костюме 12 часов, что ж я обычную заметку в таком виде написать не смогу? Заодно и протестируем, к чему нам готовиться, ведь согласно предсказаниям Роспотребнадзора, как минимум, маски и перчатки с нами надолго.

Как вообще устроена обычно работа в Кремле? Журналисты приходят в Первый корпус Кремля, общаются с участниками мероприятия, а потом из пресс-центра или из зала заседаний описывают увиденное. Возьмем самый простой вариант - просто сесть на стул, посмотреть трансляцию мероприятия Владимира Путина и написать об этом.

Костюм, бахилы, шапочка, медицинские перчатки, маска, костюм. Настоящей маски на глаза не было, хотел надеть маску для плавания, но решил дать себе поблажку, не клиника же у нас тут в конце концов.

Взял ноутбук, сел к телевизору - как раз началась встреча президента с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

Ощущения так себе. Пальцы в перчатках по клавишам не попадают вообще. Как же будут работать те, кто пишут с планшетов?

Защитный капюшон постоянно сползает на глаза, шапочка шуршит - слышно плохо, видно еще хуже.

Сначала губернатор доложил о ситуации в регионе, потом попросил одобрить его решение идти осенью на перевыборы.

- Я уже дал оценку вашей работе, она в целом положительная, - согласился Путин.

Через десять минут в костюме становится жарко, я понимаю тульскую медсестру и даже завидую ей. В перчатках все выходит очень медленно и неловко. Хорошо, что сегодня не Госсовет длиной в пару часов.

Не представляю, как медики в таком облачении лечат людей. Вот эти две тысячи знаков я писал минут двадцать, хотя что тут, собственно, писать. Честно вам скажу, отличный способ набраться уважения к труду врачей.

В ТЕМУ

«Я и сам хожу в трусах»: сотрудники тульской больницы организовали флэшмоб в поддержку медсестры в купальнике

По словам медперсонала, они все ходят в нижнем белье, потому что у них просто-напросто нет пижам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Все о призах и Джекпоте «Русского лото». Как участвовать в лотерее и выигрывать
Лотерее «Русское лото» уже четверть века. В ней можно выиграть автомобили, загородные дома, дачи и множество других денежных призов. Джекпот «Русского лото» на сегодня – 500 000 000 рублей
Новости 24
111-летняя жительница Чили победила коронавирус и установила рекорд
В Госдуме нашли аргументы против запрета на увольнения во время пандемии
Возврат налога самозанятым в России за 2019 год одобрило правительство
Авиагруппировка ВС РФ в Сирии получит дополнительную акваторию и имущество
Минпросвещения рекомендовало провести выпускные вечера в онлайн-формате
Когда в России начнется вторая волна увольнений, рассказал экономист
«Газпром» озвучил сумму белорусского долга за газ
Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями
Когда закончится рекордный ливень в Москве: синоптик дал прогноз
Россиян призвали воздерживаться от планирования зарубежного отдыха
Рамзан Кадыров заявил, что у него нет личного самолета
Суд арестовал картины русских художников из частной коллекции Порошенко
Суд принял решение о взыскании с Захарченко незаконно полученные 320 тыс. долларов
Умер Энтони Джеймс, знаменитый кинозлодей
Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, засчитают день работы за три
Открытие торговых центров в Москве в 2020 году: власти назвали официальную дату