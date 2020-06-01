Отпуск в гамаке на даче: Россияне в 30 раз чаще стали покупать мебель для сада

Аналитики AliExpress Россия отметили высокий интерес пользователей площадки к товарам для дачи. Стремительный рост продаж товаров связан с приходом традиционного периода подготовки к дачному сезону, а также с планами покупателей провести остальную часть самоизоляции за городом.

Наиболее высокий рост отмечен в категории «Мебель для сада»: более 3000% год к году. Лидерами стали: садовые скамейки, качели, шезлонги, гамаки, садовые и пляжные стулья. Второй по популярности стала категория «Товары для сада»: + 600% год к году. Садовые товары для огородничества тоже пользовались популярностью среди пользователей площадки: продажи товаров для полива и опрыскивания выросли на 238% год к году, а продажи садовых инструментов - на 106%.

Бестселлеры мая среди товаров для дачи:

1. Термопривод для теплиц (предназначен для автоматического проветривания теплиц и оранжерей)

2. Складной табурет

3. Электрический триммер Huter

4. Поливочные шланги разных видов

5. Бензопила Carver