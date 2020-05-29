Падеборн - Боруссия Дортмунд 31 мая 2020: прогноз на матч 29 тура чемпионата Германии по футболу

В чемпионате Германии по футболу после последней игры дортмундской "Боруссии" случилось знаковое событие - умерла интрига в гонке за звание чемпиона. "Бавария" одержала победу с минимальным счетом 1:0 на своем поле и таким образом фактически решила исход гонки за первым местом. И теперь важный момент для дортмундцев - команда должна остаться на своих позициях.

Поединок против скромного "Падеборна" должен стать как раз такой игрой, где должно восстановиться реноме "Боруссии". В поединке первого круга 22 ноября 2019 года случился невероятный ураганный футбол - Дортмунд проигрывал 0:3 после первого тайма, но в итоге спас матч, сыграв вничью 3:3. С тех пор прошло немало времени и "Падеборн" сейчас - на 18 месте и фаворит в списках на вылет из Бундеслиги. "Боруссия" же, согласно коэффициентам - неоспоримый фаворит поединка. Даже без норвежского лидера атак Эрлинга Холанда, который травмирован и скорее всего не сыграет против "Падеборна" в гостевой игре.

Матч Падеборн - Боруссия Дортмунд пройдет 31 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.

Прогноз на матч 29 тура чемпионата Германии по футболу: победа Боруссии с разницей минимум в 2 гола