2020-05-29T20:49:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 30 мая 2020 составило 387 623 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших в России на 30 мая 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Общее число зараженных достигло 387 623 человекОбщее число зараженных достигло 387 623 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие сутки в России выявили 8572 заболевших коронавирусом. Общее число зараженных достигло 387 623 человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что темпы прироста числа заболевших в стране снизились в 11,8 раза, до 2,3% в сутки.

- Проведено более 10 млн исследований. Это серьезные цифры, которые дают нам основание рассчитывать на то, что мы выявляем максимальное количество [зараженных], - сообщила Голикова.

На том же брифинге Татьяна Голикова рассказала о работе над тест-системами. С ее слов, к нынешнему моменту в России зарегистрировано 17 тест-систем на коронавирусную инфекцию и пять - на антитела.

Правительство продолжает выделять деньги на врачей, которые находятся на передовой. Очередными указами Минздраву выделили больше девяти миллиардов рублей на выплаты зараженным на работе врачам. Еще 12,6 миллиардов пойдут на текущие надбавки за риск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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