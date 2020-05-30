2020-05-29T22:01:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 30 мая 2020: прирост числа заболевших снизился в 12 раз

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 30 мая 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Тест на наличие коронавируса прошли больше 9,3 миллионов россиянТест на наличие коронавируса прошли больше 9,3 миллионов россиянФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что темпы прироста числа заболевших коронавирусом в России снизились в 11,8 раза, до 2,3% в сутки. Напомним, в минувшие 24 часа в стране было выявлено лишь 8 572 заболевших. Похожие цифры власти озвучивают каждый день уже больше недели.

Она же рассказала, что в России зарегистрировано 17 тест-систем на коронавирусную инфекцию и пять - на антитела. Со слов Голиковой, тест на наличие коронавируса прошли больше 9,3 миллионов россиян. Некоторые не единожды.

Тем временем Московская область все больше приближается к обычному ритму жизни. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал, что "при условии соблюдения масочного режима и стандартов безопасности" с 3 июня начнут работать парикмахерские.

В Петербурге от от коронавируса вылечили 85-летнюю блокадницу. Она рассказала, о том, что ей пришлось пережить:

- Когда я только-только пришла в себя в реанимации, я шептала только одно слово: «жить, жить, жить», - вспоминает Нина Валентиновна. - Только так и никак иначе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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