"Мир продолжает жить и без тебя": брошенная жена Эмина Агаларова находится в подавленном состоянии

После объявления о разводе со второй женой Эмин Агаларов стал активнее вести свой блог. Певец публикует фото и видео со своей дочкой Афиной от Алены Гавриловой. Сама же модель, судя по ее сообщениям в соцсетях, находится в подавленном состоянии.

Поклонники переживают за Алену Гаврилову. В последнее время ее посты в блоге пронизаны болью. На днях модель поделилась фразой Сергея Бодрова, которая, вероятно, характеризует ее состояние.

"Ты останавливаешься на углу оживленной улицы и представляешь, что тебя здесь нет. Вернее, тебя нет вообще. Пешеходы идут, сигналят машины, открываются двери магазинов, сменяются пассажиры на остановке. То есть, в принципе, мир продолжает жить и без тебя. Понимать это - больно. Но важно", - процитировала актера девушка.

При этом Алена почти не комментирует разрыв с мужем Эмином Агаларовым. Единственный раз она ответила подписчикам на вопрос, с кем живет их дочь Афина. поклонники заподозрили, что малышка осталась с отцом. "Я не собираюсь публиковать фото с дочерью, для того чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта навсегда", - заявила модель.

Напомним, 40-летний Эмин Агаларов бросил жену-модель в день рождения тещи 13 мая. Певец поблагодарил супругу за совместно прожитые годы, отметив, что хочет сохранить хорошие отношения. При этом не говорит, что именно спровоцировало его расставание с женой. За плечами у артиста - громкий развод в 2015 году с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Она родила от Эмина сыновей Микаила и Али. Экс-супруги также удочерили девочку Амину.

К слову, Агаларов теперь вновь считается завидным женихом. Правда, поговаривают, что он уже нашел себе новую пассию.