Еда для дюймовочки и лилипутов: видео приготовления крошечных блюд на мини-кухне поразили кулинаров

В последнее время в Интернете набирает популярность новый забавный тренд, которым восхищаются кулинары со всего мира, - приготовление крошечных блюд с помощью миниатюрных кухонных принадлежностей. Вокруг кулинарных мини-шедевров сложилась целая индустрия: профессионалы, судя по опубликованным видеороликам, как будто соревнуются, кто сделает блюдо самым маленьким, аккуратным и вкусным.

Для своих изысков кулинары использую самые маленькие, словно игрушечные чашечки, тарелочки, кастрюльки и сковородки, даже зубочистки, заменяя им привычные кухонные принадлежности, что еще больше подогревает интерес публики к их необычному занятию.

Например, этот креативный кулинар решил испечь мини-тортик. Он полностью съедобный, хотя наесться им сможет разве что Дюймовочка или лилипуты.

Видеорецепт миниатюрного съедобного тортика на мини-кухе.Приготовление крошечных блюд стало новым трендом. А чем еще занять себя на самоизоляции мастерам кулинарного дела, которые хотят показать свой талант?

Продукты для готовки крошечных блюд тоже крошечные, но упакованы и расфасованы по всем стандартам. Кусочек мяса размером меньше спичечного коробка, лапша в малюсеньком пакете, бульон в сантиметровой бутылке: и вот готов рецепт приготовления самой маленькой в мире пасты со свининой.

Рецепт крошечной лапши со свининой .Этот кулинар решил похвастаться своим навыков приготовления мини-лапши со свининой. Специалист на зависть профессионально орудует игрушечными инструментами. Результат выглядит очень аппетитно

Когда кулинары соревнуются в креативности, даже обычная яичница с беконом и хлебом становится настоящим искусством. Мини-плиты автор видеорецепта, судя по всему, не нашел, поэтому заменил ее маленькой круглой свечкой.

Самая маленькая в мире яичница с беконом.Идеальный завтрак для тех, кто сидит на диете. Вместо газа в игрушечной плите повар использовал свечку - получилось очень необычно.

Последнее блюдо в подборке поражает своей милостью и изяществом – миниатюрный тортик в виде единорога для самых изысканных и маленьких кулинарных критиков.