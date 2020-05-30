2020-05-30T07:54:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 30 мая 2020: сотни тысяч человек могут потерять работу на фоне пандемии

Мы представляем последние новости на 30 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 30 мая 2020: итальянцы до сих пор обязаны носить медицинские маски в общественных местахКоронавирус в Италии, последние новости на 30 мая 2020: итальянцы до сих пор обязаны носить медицинские маски в общественных местахФото: REUTERS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 30 мая 2020 года, общее число зараженных достигло 232 248, 152 844 человека выздоровели, 33 229 человек - скончались.

В Италии еще в начале мая стали постепенно снимать ограничительные меры. На данный момент в стране открыты салоны красоты, торговые центры и магазины.

Кроме того, итальянцы теперь могут, как раньше, зайти на чашечку кофе или заказать пасту в ресторане – заведения общепита тоже открыли. Правда, местные жалуются, что владельцы сильно подняли цены на еду и напитки. Рестораторы в ответ говорят, что это вынужденная мера. Ведь теперь приходится тратить больше средств на соблюдение мер безопасности. Столики в кафе, к примеру, иногда приходится ограждать от других стеклянными перегородками, чтобы сохранить дистанцию между посетителями. Возможно, чуть позже цены снизят.

Кроме того, сейчас к отдыху готовят пляжи. Все оборудование на них будут дезинфицировать, а количество шезлонгов – уменьшат, чтобы между отдыхающими соблюдалась социальная дистанция. На фоне пандемии в моду в Италии входят трикини – это комплект из купальника и маски. Быть может, такой необычный пляжный костюм будет популярен и в других странах.

А в июне границы откроют, и итальянцы смогут путешествовать. По своей стране – точно.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 30 мая 2020 года, из-за экономических последствий пандемии существует угроза сокращения до миллиона рабочих мест в стране. Об этом сообщил в ходе видеоконференции президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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