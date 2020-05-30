2020-05-30T10:48:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 30 мая 2020: 8 952 человека заболели за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 30 мая 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 30 мая 2020 годаОперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 30 мая 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Оперативный штаб России по коронавирусу опубликовал новые данные по заболеваемости. За минувшие сутки, на 30 мая 2020 года, список заболевших коронавирусной инфекцией пополнили еще 8952 человека в 83 регионах.

При этом, как сообщают представители Оперативного штаба, почти 42% новых пациентов - люди, ранее активно контактировавшие с зараженными. При чем на момент взятия теста у них не было никаких клинических проявлений болезни.

В десятке регионов с наибольшим числом новых зараженных COVID-2019 - Москва (2367), Московская область (739), Санкт-Петербург (365), Нижегородская область (289), Свердловская область (261), Ханты-Мансийский АО (167), Иркутская область (162), Архангельская область (158), Волгоградская область (154), Ростовская область (152).

«Всего в стране нарастающим итогом выявлено 396 575 заболевших в 85 регионах», - сообщили в Оперштабе.

Также за сутки от коронавируса в России скончались 181 человек. Всего за весь период - уже более 4,5 тысяч.

Как ранее уже сообщал сайт kp.ru, из больниц по стране за сутки выписали 8212 пациентов. Всего успешно справились с болезнью 167 тысяч человек.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«У нас от перчаток кожа с рук сходит, а вам трудно маску надеть»: откровения продавца-супермаркета о работе в пандемию
Кассир известной сети супермаркетов откровенно о двух месяцах страха, унижений и надежд. Реально ли выполнить все предписания санитарных врачей и как меняются покупательские привычки
Новости 24
В России за сутки 181 человек умер от коронавируса
В Москве количество осадков побило двойной рекорд
В России врачей наградят за отличие в борьбе с коронавирусом
Волна банкротств в США стала крупнейшей с 2009 года
Кто больше всех будет зарабатывать после пандемии коронавируса, сказали эксперты
В Москве число вылечившихся от коронавируса пациентов достигло 78 324
В Техасе взорвался опытный образец ракеты Илона Маска Starship
Меркель отказалась от участия в саммите G7 в США из-за коронавируса
В Минздраве рассказали, как распознать рак кожи
Доктор Мясников рассказал, что помешает новой вспышке коронавируса
Президент Уругвая помещён на карантин из-за встречи с заражённой коронавирусом чиновницей
Москалькова назвала попыткой переписать историю провокацию на акции "Бессмертный полк"
Между Трампом и Меркель произошёл "горячий спор" по вопросу "Северного потока - 2"
Последние новости на утро 30 мая 2020: ученые из Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса
Развод Евгении Лозы и Антона Батырева: что стало причиной разрыва отношений
Коронавирус в Московской области, последние новости на 30 мая 2020: парикмахерские откроют уже 3 июня
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 30 мая 2020 года составило 37 503 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 30 мая 2020 года увеличилось до 2 408 человек
Эксперт назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса
Коронавирус в Москве, последние новости на 30 мая 2020: на ВДНХ открывается прокат самокатов
Число заболевших коронавирусом в Москве на 30 мая 2020 года составило 175 829 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 30 мая 2020 года увеличилось до 74 725 человек
Российские ученые разработают «ускоритель» для лечения онкологии
Флинн просил Кисляка предпринять "соразмерные шаги" в ответ на американские санкции
Бразилия обновила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon