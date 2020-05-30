Новые случаи заражения коронавирусом в России на 30 мая 2020: 8 952 человека заболели за сутки
Оперативный штаб России по коронавирусу опубликовал новые данные по заболеваемости. За минувшие сутки, на 30 мая 2020 года, список заболевших коронавирусной инфекцией пополнили еще 8952 человека в 83 регионах.
При этом, как сообщают представители Оперативного штаба, почти 42% новых пациентов - люди, ранее активно контактировавшие с зараженными. При чем на момент взятия теста у них не было никаких клинических проявлений болезни.
В десятке регионов с наибольшим числом новых зараженных COVID-2019 - Москва (2367), Московская область (739), Санкт-Петербург (365), Нижегородская область (289), Свердловская область (261), Ханты-Мансийский АО (167), Иркутская область (162), Архангельская область (158), Волгоградская область (154), Ростовская область (152).
«Всего в стране нарастающим итогом выявлено 396 575 заболевших в 85 регионах», - сообщили в Оперштабе.
Также за сутки от коронавируса в России скончались 181 человек. Всего за весь период - уже более 4,5 тысяч.
Как ранее уже сообщал сайт kp.ru, из больниц по стране за сутки выписали 8212 пациентов. Всего успешно справились с болезнью 167 тысяч человек.
Распространение коронавируса в мире: Хроника.
ИСТОЧНИК KP.RU
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