Гидрометцентр: Из-за сильнейших дождей вода в реках поднимается на 2 – 3 метра

Рекордные дожди, залившие Москву 29 мая, вывели из себя даже тихую речку Лихоборку в Отрадном – она вышла из берегов. Уровень воды спал, когда сотрудники Мосводоканала прочистили коллектор.

Однако дожди продолжаются. В субботу, 30 мая, они будут кратковременными, а в ночь на воскресенье и днем 31 мая вновь зарядят сильные ливни. На реках ожидается подъем уровня воды, местами опасный, предупреждают в Гидрометцентре России.

Стремительные и высокие паводки могут начаться в эти выходные на малых и средних реках Московской области и соседних регионов. Уровень воды может подняться на 2 – 3 метра и достичь опасных отметок, есть риск затопления поймы. Крупные реки отреагируют на дожди спокойнее.

Паводки из-за сильнейших дождей грозят не только Московской, но и другим областям центра России: Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Калужской и Тульской.

- При таких дождях это неизбежно. Но есть и благо: до сих пор в водохранилищах не хватало воды, март и апрель были сухими. Сейчас водохранилища наконец-то наполнятся, - комментирует “КП” главный синоптик Московского метеобюро Татьяна Позднякова.