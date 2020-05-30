2020-05-30T08:23:39+03:00
Общество

Гидрометцентр: Из-за сильнейших дождей вода в реках поднимается на 2 – 3 метра

Опасных отметок паводок может достигнуть на реках Московской области, а также в соседних регионах
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
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Рекордные дожди, залившие Москву 29 мая, вывели из себя даже тихую речку Лихоборку в Отрадном – она вышла из берегов.Рекордные дожди, залившие Москву 29 мая, вывели из себя даже тихую речку Лихоборку в Отрадном – она вышла из берегов.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Рекордные дожди, залившие Москву 29 мая, вывели из себя даже тихую речку Лихоборку в Отрадном – она вышла из берегов. Уровень воды спал, когда сотрудники Мосводоканала прочистили коллектор.

Однако дожди продолжаются. В субботу, 30 мая, они будут кратковременными, а в ночь на воскресенье и днем 31 мая вновь зарядят сильные ливни. На реках ожидается подъем уровня воды, местами опасный, предупреждают в Гидрометцентре России.

Стремительные и высокие паводки могут начаться в эти выходные на малых и средних реках Московской области и соседних регионов. Уровень воды может подняться на 2 – 3 метра и достичь опасных отметок, есть риск затопления поймы. Крупные реки отреагируют на дожди спокойнее.

Паводки из-за сильнейших дождей грозят не только Московской, но и другим областям центра России: Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Калужской и Тульской.

- При таких дождях это неизбежно. Но есть и благо: до сих пор в водохранилищах не хватало воды, март и апрель были сухими. Сейчас водохранилища наконец-то наполнятся, - комментирует “КП” главный синоптик Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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